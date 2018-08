Si el Eln sigue reclutando niños y secuestrando recibirá una respuesta contundente de la Fuerza Pública: Presidente Duque

–Una nueva y categórica advertencia hizo el presidente al Eln: Si sigue reclutando niños, secuestrando y cometiendo actos de violencia, lo único que recibirá es una respuesta contundente por parte de la Fuerza Pública.

Los pronunciamientos los hizo el mandatario desde la ciudad de Girardot, Cundinamarca, a propósito de la denuncia que hizo el Defensor del Pueblo en el sentido de que la agrupación terrorista, además de seguir secuestrando, también estaba llevando a la fuerza niños para incorporarlos a sus filas.

Concretamente dijo que en el Chocó el Eln ha reclutado 24 menores en los últimos meses.

“Para febrero había 14 niños. Esta semana, la información que tengo es que son 24 niños en la zona, donde en las últimas semanas se han dado unos combates entre el Eln y las autodefensas gaitanistas”, aseguró el Negret.

“Yo lo que quiero decirles a los colombianos es que hay voluntad, si hay voluntad del Eln para que haya un proceso de desmovilización, desarme y reinserción”, agregó.

El Jefe de Estado se refirió al tema durante el primer Taller ‘Construyendo País’, que se realizó este sábado en Girardot, Cundinamarca.

“Yo he dicho que la voluntad está si, solo si, hay una actitud donde se le ponga fin a todas las actividades criminales y, de manera rápida, se entregan todos los secuestrados”, sostuvo.

“Colombia no se puede seguir dejando chantajear más del crimen. Si ellos quieren desmovilizarse, desarmarse y reinsertarse, bienvenidos, pero entonces que empiecen liberando los secuestrados y poniéndoles fin a todas sus actividades criminales”, concluyó el presidente de la República.

El primer Taller “Construyendo País”, celebrado en Girardot concluyó con importantes anuncios en transporte, justicia, educación, comercio, vivienda, minas y energía y otros sectores.

“Lo que hicimos hoy es un ejercicio sin libretos, espontáneo, escuchando, dialogando. Es nuestro primer taller, iremos haciéndolos cada vez más participativos, más agiles. Pero lo importante es que hoy empezamos a construir país”, afirmó el presidente Duque.

El mandatario hizo el siguiente resumen:

Voy a leer las conclusiones de este primer taller, y las respuestas que ha dado el Gobierno Nacional y las acciones y compromisos de los señores Ministros y las Ministras.

Primer tema, aquí les dije yo, la diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha, son compromisos.

Primer tema, la ministra de Transporte, la doctora Ángela, ha dicho que en el segundo semestre del 2018 se va a iniciar la construcción de la obra de la glorieta para la entrada de Girardot, la Ministra asumió ese compromiso con la comunidad.

La Ministra de Justicia ha dicho que en los próximos 90 días se van a agilizar los procesos de la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la unidad móvil para enfrentar el tema de la no formalización de predios que fue denunciada por la comunidad el día de hoy.

La Ministra de Educación hizo un planteamiento, que me gusta de la forma en la que ella lo hizo, porque es el planteamiento de lo que queremos lograr en estos cuatro años. Y es aumentar en más de 800 mil niños la cobertura de programa integral de atención a la primera infancia, lo cual sería un salto importantísimo para la generación de equidad en el país.

El Ministerio de Transporte, la Ministra de Transporte hizo también el compromiso de agilizar la revisión técnica de los proyectos para construcción y mejoramiento de vías terciarias, a través del sistema de Ocad Paz, donde también hay un compromiso por parte del Departamento Nacional de Planeación para esa agilización.

El Director del Dane se comprometió que al finalizar la próxima semana, señor Gobernador, tendrá terminado ya el análisis técnico para lo que tiene que ver con monitoreo y determinación de precios del alcohol, lo cual implica la provisión o la certeza sobre flujo de recursos para varias gobernaciones del país.

Se dijo por parte de la Ministra de Transporte que en dos semanas la ANI y la Financiera Desarrollo Nacional van a tener la respuesta con relación a la APP de navegabilidad del río Magdalena. Informe que servirá para determinar el curso del proyecto y cuál es el estado de necesidad.

Lo que ella dijo, la eventual separación de los dos aspectos funcionales del proyecto.

El Ministro de Comercio dijo que para el mes de noviembre lanzará el programa de crédito para Emprendimiento Naranja, para muchas de las empresas que se han presentado el día de hoy en la Feria de Emprendimiento que tuvimos a la entrada de este primer Taller Construyendo País.

Aquí hubo también un compromiso que me parece importantísimo. El Ministro de Vivienda dijo que en los próximos 30 días realizarán una mesa de trabajo con todos los alcaldes de Cundinamarca para la revisión de los proyectos de agua potable y va a examinar por qué fueron devueltos 30 proyectos que fueron presentados.

Y me parece importante reiterar algo, lo dijo la Directora del DNP, Fonade va a convertirse una entidad que estructure proyectos para los entes territoriales y que les ayude con apoyo técnico a aquellos municipios que tienen fallas y debilidades para que puedan presentar los proyectos con todo el rigor técnico y puedan ser aceptados y viabilizados.

A mí me gustó algo que también dijo la ministra de Minas, María Fernanda Suárez.

En los próximos 18 meses vamos a cumplirle a Colombia nuestra primera meta en materia de energía renovable. Vamos a duplicar la capacidad instalada de energías renovables en el país con proyectos fotovoltaicos con el apoyo de Ecopetrol, que va a participar con nosotros en esa iniciativa.

Y aquí hubo otro compromiso importante. El Ministro de Vivienda habló de la posibilidad de ampliación de la convocatoria para la entrega de los subsidios de vivienda que han sido reclamados acá por la por la población más vulnerable del municipio.

Yo le pediría al señor Ministro que una de las de las tareas por adelantar es que este programa de revisión no lleve a que se otorgue a personas que no la necesitan o no necesitan el subsidio o no son elegibles. Que no entren los colados a desplazar a las personas que requieren esos dineros y esos apoyos y esos proyectos.

Aquí como se han dado cuenta es un tema recurrente, yo le pediría, señor Ministro especial atención de su equipo para que esa situación no se vuelva a presentar.

Y hay un compromiso que también, y este lo voy a decir con mucho cariño, lo acepté con todo el amor por esta comunidad y sobre todo por la acción comunal. Y es que en el mes de noviembre, señor gobernador, estaremos acompañando en la conmemoración de este gran aniversario de lo que ha sido la acción comunal en nuestro país.