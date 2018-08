Victimas del conflicto de Anorí recibieron reparación económica

–Con la indemnización económica que recibieron de la Unidad para las Víctimas, 258 sobrevivientes del conflicto armado y 77 menores de edad del municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia, podrán emprender nuevos proyectos de vida.

Sobre los telones pintados y tejidos que mostraron en el acto de reparación a 335 víctimas del municipio de Anorí (Antioquia) dieron a conocer cómo sobrevivieron a la época más violenta que sufrieron por el conflicto armado y los planes que tienen para reconstruir sus vidas o emprender nuevos proyectos.

“Volver a nacer” escribieron algunos de los sobrevivientes en un dibujo del ave Fénix que renace de las cenizas. “No basta con hablar de paz, debes creer en ella y trabajar para conseguirla”, se lee en otro cartel.

“No a la guerra, sí a la paz. Soy sobreviviente”. Este es el mensaje en otro telón adornado con la imagen simbólica de la paloma blanca en vuelo. Rosa Quiñones la dibujó para destacar su proceso de recuperación tras participar en la estrategia de Reparación Integral, Convivencia y Paz durante los últimos tres meses.

“A mí me sirvió mucho porque yo no tenía sosiego y había perdido las ganas de vivir y ahora me estoy recuperando y nos sentimos fortalecidas y les digo a mis hijos hay que luchar y salir adelante”, relató la mujer, quien sufrió el asesinato de un hijo a manos de un grupo paramilitar y dos desplazamientos forzados.

“En Anorí hemos sobrevivido a unas cosas muy horribles, primero hace 15 años me mataron un hijo que yo misma desenterré y a los nueves meses llegó la guerrilla diciendo que teníamos que desocuparla porque la iban a volar”, recordó Rosa sobre esa época que hoy están superando. “

La estrategia se desarrolla en 52 municipios colombianos priorizados para el posconflicto, 6 de estos en Antioquia y consta de nueve encuentros enfocados en atención sicosocial para la recuperación emocional, medidas de satisfacción (actos simbólicos, memoria histórica), educación financiera y, al final, la entrega de la indemnización económica como parte de la reparación integral.

Durante la jornada realizada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el coliseo local, en articulación con la alcaldía local y la OIM, los sobrevivientes participaron de en un acto simbólico en su memoria de las víctimas de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, actos terroristas o delitos sexuales y tortura.

Martha González, profesional de la Unidad para las Víctimas, destacó que, como parte de la estrategia, “en los últimos tres meses estos sobrevivientes del conflicto participaron de una estrategia de recuperación emocional y de educación financiera y hoy en un acto entregamos la indemnización económica a 258 víctimas participantes, además de otros 77 entre niños y adolescentes por más casi $2 mil millones”.

Los menores también son orientados sobre la inversión adecuada de la indemnización que reciben en forma de encargos fiduciarios, que podrán cobrar al cumplir la mayoría de edad.

Con el fin de que los dineros públicos tengan un efecto reparador en sus vidas, las personas beneficiadas asistieron a una feria de oferta interinstitucional en temas de vivienda, inicio o fortalecimiento de proyectos productivos, pensiones, ahorro y educación superior.

En total, durante los siete años de implementación de la Ley 1448, la Unidad para las Víctimas ha entregado indemnizaciones económicas a más 854 mil de ellas en Colombia, con una inversión total de 5 billones de pesos. De ellos, más de 207 mil víctimas en Antioquia. (Información y fotos Juan Carlos Monroy, periodista de la Unidad de Víctimas).