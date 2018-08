COMIENZA EL RODAJE DE MULÁN, LA NUEVA PELÍCULA DE ACCIÓN REAL DE DISNEY

Comenzó el rodaje de MULÁN, la adaptación de acción real del clásico animado de Disney de 1998. La película se rodará en exteriores en Nueva Zelanda y China y se estrenará en cines de los Estados Unidos y Latinoamérica a partir de marzo de 2020.

Tras una larga búsqueda de un año, Liu Yifei (El reino prohibido, Once Upon a Time) fue seleccionada para dar vida a Hua Mulan. Se unen a ella Donnie Yen (ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS); Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny); Yoson An (The Meg); Utkarsh Ambudkar (Pitch Perfect); Ron Yuan (“Marco Polo”); Tzi Ma (La Llegada); Rosalind Chao (“Star Trek: Deep Space Nine”); Cheng Pei-Pei (Crouching Tiger, Hidden Dragon); Nelson Lee; Chum Ehelepola; con Gong Li (Memorias de una geisha, Esposas y concubinas) y Jet Li (Shaolin Temple, Arma mortal 4).

MULÁN es la épica aventura de una valiente joven que se hace pasar por un guerrero para poder luchar contra los invasores del norte que atacan China. Hua Mulán, la hija mayor de un renombrado militar, es una joven enérgica, determinada y perspicaz. Cuando un decreto imperial establece que un hombre de cada familia debe servir en el ejército, ella decide reemplazar a su padre enfermo y se alista como Hua Jun, quien se convertiría en uno de los guerreros más extraordinarios de China.

MULÁN es dirigida por Niki Caro (Whale Rider, MCFARLAND: SIN LÍMITES) a partir de un guion de Rick Jaffa y Amanda Silver (Jurassic World – Mundo jurásico, En el corazón del mar) y Elizabeth Martin y Lauren Hynek basado en el poema narrativo The Ballad of Mulan. La película es producida por Jason T. Reed (Tortugas Ninja), Chris Bender (Una historia violenta) y Jake Weiner (Mente implacable). Barrie M. Osborne (El señor de los anillos: El retorno del rey), Bill Kong (El tigre y el dragón, Monster Hunt) y Tim Coddington (Crazy Rich Asians) son los productores ejecutivos.

La película animada de Disney, que se estrenó en 1998 y que estuvo nominada a un premio Oscar® y dos Globo de Oro®, fue protagonizada por Ming-Na Wen, Miguel Ferrer y Eddie Murphy.

La historia de la legendaria guerrera es una de las leyendas más populares de China, y hoy en día continúa formando parte del plan de estudios de las escuelas chinas.