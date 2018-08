Ataque terrorista en Londres; sujeto arrolló varias personas y estrelló carro contra el Parlamento

–Como un “acto terrorista” calificó la Policía londinense la acción que ejecuto un sujeto, que tras arrollar a varias personas, estrelló su carro contra las barreras de seguridad fuera del Parlamento en Londres.

El incidente ocurrió a las 7:37 de la mañana, hora local y provocó un gran operativo policial.

Las calles en la zona fueron acordonadas y policías armados, ambulancias y bomberos acudieron al lugar de los hechos en minutos.

El corresponsal de Euronews/NBC UK, Vincent McAviney, tuiteó un video del incidente:

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 de agosto de 2018