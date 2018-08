Colegios rurales participarán en Simonu, la simulación de la asamblea de la ONU

Más de 140 estudiantes y 15 docentes de 10 colegios de la zona rural de Bogotá participarán este año, y por primera vez, en la simulación para establecimientos educativos de carácter rural de Simonu Bogotá.

Simonu Bogotá es la simulación de la asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) donde los colegios de la ciudad debaten durante varios días temas de interés nacional y mundial.

Educación rural y campesina, agricultura, soberanía alimentaria y protección de los páramos y los recursos hídricos serán el centro del debate en Simonu Bogotá 2018, de allí la importancia que los colegios rurales participen en este ejercicio que durante varios años se adelanta en la capital.

Estos participarán en las cinco comisiones destinadas para los colegios rurales:

– Tres comisiones del sistema ONU que funcionarán por países (FAO, Pnuma y Cepal).

– Una comisión Colombia que funcionará por departamentos.

– Una comisión Bogotá en la que los jóvenes hablarán en primera persona acerca de su experiencia en la educación y sus expectativas a ese respecto.

Estudiantes de colegios rurales participan en Simonu – Foto: Comunicaciones Secretaría de Educación

“Se espera generar en los estudiantes una apropiación de su espacio. Que no vean lo rural como algo que nos tocó, sino como algo que produce para el resto, que suple una necesidad. Segundo, que estos muchachos pueden hacer visible su espacio hacia el resto del mundo. Y tercero, que vean que todos los temas que se tratan en Simonu se pueden trabajar también desde su contexto inmediato”, aseguró Gina Cardona, docente del colegio Quiba Alta.

Los jóvenes participantes de esta simulación y sus docentes presentarán los resultados de su trabajo en el evento de clausura de la sexta versión de Simonu Bogotá el 3 de octubre.

“Tengo muchas expectativas, me gustaría alguna vez estar en una comisión de armas nucleares, también me interesan los temas de educación en zonas rurales. Me atrae mucho Simonu y estoy muy contento porque nos dieron la oportunidad de participar a nosotros, los de los colegios rurales. Yo diría que la simulación solo para rurales es muy buena y muy apta para las personas que viven en estos lugares”, resaltó Anderson Aldana, de grado 8º.

Allí dialogarán los estudiantes de los entornos rurales y urbanos para celebrar un año entero de trabajo, reflexiones, debate y presentar sus aportes para las políticas y programas de la ciudad.

Bogotá es una ciudad ampliamente rural: solo un 23 % de su extensión es considerada área urbana, mientras que un 74 % del suelo está dispuesto para zonas agrícolas, áreas protegidas, bosques y vegetación, por lo que las áreas rurales de la ciudad juegan un papel estratégico en su desarrollo y abastecimiento.