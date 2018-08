Reforma tributaria, Busca bajar la pobreza

Por: Luis Eduardo Forero Medina

La reforma tributaria en Colombia en esta oportunidad mira al entorno de lo que sucede en otros países en materia de tributación, máxime cuando ya es miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y va dirigida a servir de estrado para reducir la pobreza de millones de habitantes; característica que no registra ningún antecedente en anteriores reformas fiscales.

“El país tiene que moverse a un sistema tributario más acorde con el contexto internacional, que responda a necesidades como la reducción de la pobreza”, señaló el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera. La consigna gubernamental es que todos nos pongamos “la camiseta de la justicia social y cerrar las brechas”; punto en el cual Hacienda sí que está en línea; dispuesta a escribir “a partir de hoy la mejor historia del país que tanto soñamos”. Hay regiones como Chocó y La Guajira que alcanzan niveles de pobreza cercanas al cincuenta por ciento; esto no puede seguir así, se dijo. Aunque el primer mandatario ha señalado que no hará milagros, “y ninguno de los que está acá los puede hacer”; la dará toda “por el porvenir de Colombia”, y “acabar con la pobreza extrema en los próximos años”. En este grupo están más de tres y medio de millones de colombianos, que el año pasado se encontraban en situación de pobreza monetaria extrema. La tendencia gubernamental es que “Colombia tiene que reducir las brechas entre ricos y pobres”; y en este anhelo la “clase media debe ser parte de la solución a la pobreza”, resaltó el rector de Hacienda. Esa clase media que se viene expandiendo hace un tiempo, convive con un sistema tributario complejo, contribuirá a soportar la carga de los más vulnerables; “así tenga que sacrificarse”, afirmó un empresario de frutas y hortalizas de la sabana norte, en Cundinamarca.

En cuanto a la reforma pensional, lo anunciado apunta a que será una reforma sostenible, que dirija los subsidios hacia los más pobres. El presidente Duque ratificó que “con el apoyo del Ministro de Hacienda, buscar las fuentes para atender a tantas personas que se les han generado expectativas y no se les había dejado los recursos para atenderlas. Lo vamos a acompañar en esa tarea”. Los millones de personas que va a acompañar el gobierno son entre otras los beneficiarios de programas sociales, como planes de nutrición infantil o de educación preescolar. En el objetivo de combatir la pobreza, las prioridades del gobierno se medirán por estrellas; tendrían tres estrellas programas como Familias en Acción, la ejecución de estrategias tendientes a que cada vez más colombianos dejen la pobreza, y cubrir el déficit en vivienda, agua potable y saneamiento. En vivienda, el gobierno vigilará para evitar los colados y se otorgue a personas que verdaderamente necesitan techo. Otros programas con tres estrellas, son el ´Programa de Alimentación Escolar´ (PAE) que suministra más de 5 millones y media de raciones diarias; el Programa de Madres comunitarias, que son 69.000 madres y padres comunitarios, atendiendo 1 millón 77 mil niños de primera infancia. En estos cuatro años, se anhela aumentar en más de 800 mil niños la cobertura de programa integral de atención a la primera infancia. Igualmente se intensificará ´Colombia Mayor´, que cubre a más de medio millón de colombianos, según dijo el Jefe de Estado. Los beneficiarios de este programa son más de un millón 250 mil adultos; sin contar el más de un millón de adultos mayores que no perciben auxilio alguno. Según el programa presidencial, al adulto mayor, progresivamente les llegará el subsidio cada mes, no cada dos meses; como ahora. La otra modalidad de este programa son los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBA), centros día, que tampoco se sellarán. En este cuatrienio los recursos económicos por venta de activos del Estado, por ejemplo de servicios de electricidad, serán destinados en los temas sociales; para devolverle la esperanza a tanta gente.

Las reformas tributarias algunas veces son interpretadas como que afectan a los más pobres, en esta oportunidad la cara de la moneda es diferente; los beneficiaría. Aunque sobre la reforma tributaria en la última semana se ha especulado demasiado, y difundido comentarios como provenientes de cuentas en redes sociales a nombre de Alberto Carrasquilla, el Ministerio de Hacienda, confirmó que el titular de esa cartera no tiene cuentas en esas plataformas.

