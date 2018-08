Cómo y dónde conectarse a redes de Wifi públicas en Bogotá de forma segura

Lo principal que debe hacer al conectarse a una red Wifi pública es desconfiar de las que aparecen en nuestro dispositivo como ‘disponibles’ sin nosotros estarlas buscando. A estas redes no debe conectarse, pero si se encuentra dispuesto a asumir el riesgo, es importante no ingresar a sitios donde deba digitar datos personales o hacer transacciones. Estas redes se deben usar solo para ingresar a sitios generales como portales de noticias y páginas web de entidades, donde no se asuma ningún riesgo.

Ya que los riesgos de conectarse a una red Wifi maliciosa son muchos, entre ellos, robo de datos e infección de dispositivos, lo mejor es no conectarse a redes que no conozca o sean seguras.

Según datos de kapersky lab (empresa que detecta virus), 7 de cada 10 incidentes de seguridad son por conexiones a redes Wifi públicas, porque uno de los principales vectores de ataque se encuentra en las redes sociales, y la gente usa las conexiones Wifi gratuitas para ingresar a sus redes sociales.

Por esto, siga cuidadosamente estos tips, ya que los ciberdelincuentes pueden crear una red Wifi que parezca segura y suplantar el nombre de un restaurante, hotel o tienda, para que usted crea que proviene de ahí.

Tips:

1. Use el sentido común

Es aconsejable no tener la misma contraseña en todas tus cuentas. De tenerlas iguales, será más fácil para los piratas informáticos adueñarse de sus datos.

En lo posible NO se conecte a redes que no reconozca o cuyo nombre parezca sospechoso. Siempre que sea posible, confirme con la empresa u organización que la red a la que se está conectando es efectivamente la suya.

2. Utilice el HTTPS siempre que pueda

El HTTPS (protocolo seguro de transferencia de hipertexto) permite que los datos viajen de forma segura, además de asegurar que la página es la que dice ser. Es decir, cifra la conexión. Esto quiere decir que nadie en medio podrá ver qué estamos enviando o recibiendo.

3. No ingrese en PayPal, la aplicación de su banco u otras apps sensibles.

Para este caso lo mejor es que no ingrese a ninguna página que contenga información sensible desde una red Wifi pública. Trate de evitar sitios donde se hagan transacciones con dinero, como PayPal o las plataformas de acceso de su banco. Asimismo, evite realizar gestiones de la Administración pública o envíe datos sensibles como contraseñas.

4. Mantenga su dispositivo móvil actualizado

Si usted usa frecuentemente redes de Wifi público trate de mantener un antivirus actualizando en su dispositivo. El uso de un antivirus es fundamental para protegerte, pues será la primera herramienta que le indique que algo anda mal, además lo protege de agujeros de seguridad y otras amenazas.

5. Desconecte el Wifi cuando no lo esté usando

Compruebe que su dispositivo no tenga activada la opción de conectarse automáticamente a una red Wifi desconocida. Si la tiene, desactívela. Esta medida protegerá sus datos y le ayudará a ahorrar la batería de su dispositivo.

6. Desactivar la sincronización de archivos

Cuando nos conectamos a una red, ya sea pública o privada, muchos de nuestros dispositivos realizan tareas de segundo plano sin la participación directa del usuario. De esta manera nuestras fotos, agenda, calendario y correo electrónico se sincronizan e incluso a veces se ejecuta automáticamente una copia de seguridad.

Zonas WiFi en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá en cabeza de Enrique Peñalosa ha hecho un esfuerzo para que la ciudad cuente con zonas Wifi gratuitas y seguras. Es por ello que se han instalado estos servicios en más de 250 zonas para toda la ciudadanía.

A raíz de esto, el Alto Consejero TIC, Sergio Martínez, expresó que “desde la Alcaldía de Bogotá hemos trabajado para que los bogotanos disfruten de internet gratis en las estaciones y portales de TransMilenio, parques y plazas públicas. Así mismo, nos esmeramos para que la conexión tenga el soporte seguro y necesario para que los ciudadanos puedan ingresar a redes sociales, consultar información y realizar trámites en línea”.

La meta del Distrito es que todos los ciudadanos tengan acceso a internet. Los bogotanos ya tienen acceso gratis en la red de bibliotecas públicas, en la red CADE de la ciudad y en parques como el Simón Bolívar, la Plaza de Bolívar, el Estadio Olaya Herrera, el Parque Central Venecia, El Virrey, Bellavista (Kennedy), San Andrés (Engativá) y Timiza (Kennedy)

ConectAPP

Esta es la aplicación que el distrito se ideó y con la que los bogotanos podrán ahorrar sus propios datos y conectarse a las redes Wifi públicas de la ciudad.

Gracias a los servicios que brinda esta aplicación, los ciudadanos podrán consultar en tiempo real la ubicación geográfica del punto de conexión a internet más cercano. Así mismo, después de localizar el punto de Wifi, Conectapp ofrece a los ciudadanos la posibilidad de conectarse y crear un perfil de usuario para guardar las redes que más usa, y así trazar una ruta que le permita estar conectado el mayor tiempo posible sin consumir sus datos.

Para finalizar, Sergio Martínez manifestó que mediante un mapa de calor las personas podrán conocer con exactitud las redes que tienen mayor número de usuarios conectados, y cuáles de ellas son públicas o privadas.