Gobierno dice que acompañará investigación del accidente de bus en Ecuador

Frente al siniestro vial ocurrido en la madrugada del martes 14 de agosto en territorio ecuatoriano, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que garantizará el acompañamiento de la investigación que viene realizando la Policía Nacional, en coordinación con la Interpol en estos siniestros.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que no haya impunidad en este tipo de investigaciones. Tienen que darse las investigaciones a las que haya lugar, desde el punto de vista administrativo y penal. Me comprometo a que no haya impunidad en este proceso”, dijo la Ministra.

Luego de expresar sus condolencias y solidaridad con las familias de las 23 víctimas fatales que dejó el accidente del bus, indicó que “este tipo de accidentes nos recuerda la importancia que tienen tanto la vigilancia como la prevención de la seguridad vial y el control de la legalidad en Colombia”.

De igual manera, en rueda de prensa la Ministra manifestó una reforma estructural a la Superintendencia de Puertos y Transporte para darle “dientes” como los tienen las otras entidades de vigilancia y control.

“El Presidente Iván Duque me pidió revisar las deficiencias en toda la institucionalidad de este sector y una era, precisamente, la debilidad de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Le estamos aceptando la renuncia al Superintendente (Javier Jaramillo) y una de nuestras tareas es volver a esta Superintendencia de Tránsito y Transporte una tan importante como la Superintendencia de Industria y Comercio o la Financiera. Desafortunadamente esta Superintendencia de Puertos y Transporte no ha sido vista con ese nivel de importancia y eso hace que haya una debilidad tanto en la vigilancia como en las sanciones que existen”, comentó la ministra Orozco.

Frente a la designación del reemplazo del saliente superintendente Jaramillo, dijo que el Gobierno Nacional está en el trámite de designar la nueva persona para fortalecer la vigilancia y control en el sector. “Este es un sector para trabajar en la legalidad y en la formalidad y debemos tener la tecnología adecuada. La vigilancia y control son dos desafíos importantes que tenemos que afrontar. Tenemos que fortalecer su presencia regional, tener un ojo avizor y saber qué está pasando en los principales nodos”, sostuvo la funcionaria.

Adicionalmente reiteró la importancia de trabajar en la seguridad vial, en la cual se realizará un trabajo integrado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección de Tránsito y Transporte, que también requiere de la ayuda de los ciudadanos. “Sancionar es llegar tarde. La responsabilidad es de todos y también del ciudadano para que exija los permisos que las empresas cumplan las normas. Primero está la seguridad de los ciudadanos colombianos y que estos casos no vuelvan a suceder”.

Avances en la investigación

Por su parte, el General William Salamanca, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, indicó que junto con la Interpol avanzan en la investigación del accidente. “Ya se ha iniciado una apertura criminal, pero no quiero violar el debido proceso. Ya abrimos la investigación y haremos una cruzada nacional para que en Colombia no se sigan presentando siniestros, ya que tenemos más de 6.500 vidas perdidas en las vías. Queremos crear conciencia en los colombianos y revisaremos todas las estrategias para reducir la accidentalidad”, dijo el General Salamanca.

Finalmente, la ministra de Transporte puntualizó que además darle “dientes” a la Superintendencia, se tienen que mirar otras entidades de vigilancia para revisar las sanciones y los procesos enfocados con tecnología y presencia regional. “La superintendencia de transporte no tiene personal y hay que fortalecerla de manera inteligente y sobre todo contar con una campaña de concientización de las normas. Cualquier reforma toma tiempo y respetaremos la legalidad y con lo que hay garantizaremos que no haya impunidad y todos esos procesos están sometidos a trámites que se deben respetar”, concluyó la Ministra.