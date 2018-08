Renunció el Superintendente de Transporte Javier Jaramillo por el accidente de bus en Ecuador

Este miércoles la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, informó que aceptó la renuncia del Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, como consecuencia del accidente de un bus en el vecino país del Ecuador, con 24 personas muertas, y que presuntamente transporataba a ciudadanos colombianos y venezolanos.

Orozco señaló que “se vendrán más sanciones”. Y agregó que se hará un cambio de política pública en temas de movilidad al interior de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Javier Jaramillo había señalado que la responsabilidad del accidente recaería en la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, a la que pertenecía el bus accidentado.

Jaramillo indicpo que: “La empresa no ha pedido el retiro del bus, el dueño dice que ya desde diciembre no aparecía y había pedido desvinculación del bus al Ministerio, sin embargo no se tiene esa carta, es decir, que la empresa es responsable de ese bus hasta que se desvincule y por lo tanto, debe saber que está haciendo el bus”.

La cancillería de Colombia confirmó que entre los 24 muertos que dejó el accidente de Bus de Cootrans, ocurrido en la madrugada de este martes en la vía Pifo-Papallacta, en la vecina república de Ecuador, hay 19 colombianos y que otros 12 compatriotas resultaron heridos y se encuentran recluidos en centros asistenciales de Quito.

La cifra de víctimas mortales corresponde a un reporte de las 7 y 30 de la mañana de este miércoles de Medicina Legal de Ecuador.

“Hasta el momento hay cinco connacionales identificados. Una vez se tenga la plena identidad de los cuerpos, se procederá a tramitar sus registros de defunción y a realizar gestiones para su repatriación a Colombia y se coordinará con las familias para la recepción de los restos mortales”, precisa el comunicado.