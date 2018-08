Condenan a contratista que cobró tamales a $30 millones para el Programa de Alimentación Escolar, PAE

–Apenas 3 años y 5 meses de cárcel deberá purgar la gerente de Surcolombiana de Inversiones Luisa Fernanda Florez Rincón, contratista del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento de Santander, por sobrecostos de más del 30 por ciento del precio real en el mercado, configurando un peculado superior a los 2 mil millones de pesos.

La firma Surcolombiana de Inversionese fue la que cobro unos tamales a 30 millones de pesos para suministro en colegios estatales, en desarrollo de contrato que suscribió el 21 de abril del año 2016 con la Gobernación de Santander.

El informe de la Fiscalía destaca que la representante legal de Surcolombiana de Inversiones S.A. Luis Fernanda Florez Rincón, fue condenada a 42 meses de prisión y al pago de una multa de 742 millones de pesos. Además fue inhabilitada por 58 meses para ejercer funciones públicas, todo por las inconsistencias en el programa de alimentación escolar, que afectaron a miles de niños del departamento de Santander.

En noviembre del año pasado, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira denunció publicamente la suscripción de “un contrato de 30 millones de pesos para el suministro de tamales con una empresa que suministra grúas, en el Meta”.

Agregó entonces, que en el municipio de Acacías, se pudo constatar que “la empresa no tiene por objeto la fabricación de tamales y lo más revelador es que los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tenían esas habilidades culinarias, y que por supuesto no sabían hacer tamales”.

Además advirtió, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.

La contratista Luisa Fernanda Flórez Rincón, capturada en Bogotá en noviembre pasado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fue enjuiciada por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento y privado.

Esta condena de 42 meses de prisión, es la primera que se produce dentro del proceso por corrupción del Plan de Alimentación Escolar, dentro del cual, además de los tamales de 30 millones de pesos, se cobraron pechugas de pollo a 40 mil pesos cada una.

De acuerdo con la investigación, a través de la ejecución del contrato del PAE 2016, se cometió un peculado superior a los 2.000 millones de pesos que afectó a 125.000 niños de varios municipios del departamento.

Por este mismo caso también se encuentran privados de la libertad y recluidos en diferentes cárceles: la secretaria de Educación Departamental, Ana de Dios Tarazona, y el coordinador del PAE en esa región, Aníbal González Sánchez.

Por su parte, Germán Trujillo Manrique, contratista del Programa de Alimentación Escolar, quien realizó la devolución de $2.283.650.906, monto del peculado, se encuentra con medida de aseguramiento de detención domiciliaria y está a la espera de su condena por aceptación de cargos.

Flórez Rincón pagará su condena en centro carcelario.