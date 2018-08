“Gobierno debe utilizar recursos del cargo por confiabilidad para superar crisis eléctrica en el Caribe”: senador José David Name

El recinto de la Comisión Quinta del Senado fue el escenario en el que se estrenaron los funcionarios que a partir de la fecha, vinculados al Gobierno del presidente Iván Duque, tendrán la responsabilidad de mostrarle al país una posible solución al problema de recursos y mala prestación del servicio de energía, que tiene sumida en una crisis a la Región Caribe.

Desde las 10 de la mañana hasta las cuatro de la tarde sin interrupciones, los miembros de la Comisión hablaron y escucharon, debatieron y reclamaron al Gobierno, que ponga freno a lo que consideran una cadena de errores históricos a través de los más de 20 años que lleva el sector eléctrico privatizado, especialmente en la Costa.

A nombre del Gobierno Nacional estuvieron presentes la ministra de Minas, María Fernanda Suárez; la superintendente encargada de Servicios Públicos, María Paula Jaramillo y el agente especial interventor de Electricaribe, Javier Lastra.

El clamor de la Costa se escuchó en el recinto por cuenta de los senadores, quienes insistieron en la necesidad de buscar una solución definitiva que no implique incrementos de tarifas, ni inyección económica para salvar la empresa y luego entregarla nuevamente al sector privado.

En ese orden de ideas se sugiere que el gobierno abandone el esquema privatizador y ensaye una fórmula que signifique garantizar un servicio sin discriminar a los ciudadanos de la Región Caribe.

José David Name Cardozo, presidente de la Comisión Quinta advirtió que desde hace dos años se sabía que una intervención no era la solución. “Salgo decepcionado de este debate porque la ministra, la superservicios y el agente interventor nos dijeron más de lo mismo, los recursos prometidos no llegaron. Propongo que por primera vez se utilicen los recursos del cargo por confiabilidad que ha sumado más de 18 billones de pesos y que tienen los generadores para que se pueda ser solidarios con una situación que no sólo afecta a la Costa, es que si se apaga el caribe el efecto va a extenderse a todo el país”, expresó Name Cardozo.

La superintendente encargada de servicios públicos María Paula Jaramillo anunció que próximamente habrá un giro de 780 mil millones de pesos para garantizar un primer año de trabajo al nuevo operador, pero este anuncio no cayó bien en la Comisión, por cuanto no es más que volver a los famosos CONPES, de los cuales van tres desde el 15 de noviembre de 2016 y no se han girado.

Se requieren 7.1 Billones de pesos para pagar los pasivos, la empresa opera sólo con algo más del 45% de los ingresos por los restantes 54.3% se van en pérdidas, las deudas están congeladas y solo se han planteado paliativos que en cualquier harán que colapse el sistema.

“Si el Gobierno no actúa y soluciona la crisis de Electricaribe, el próximo paso es la protesta social. Y estaremos allí presentes”: dijo el senador David Bargil

El senador Alexander López (Polo Democrático) advirtió que el problema y la crisis de Electricaribe constituyen un tema de agenda pública nacional.

“El Estado colombiano es culpable por omisión, ya que estos españoles destruyeron 7 departamentos de la Costa Norte, con un manejo empresarial delincuencial y ahora las víctimas que son los usuarios de la Región Caribe, están frente al anuncio de un incremento de tarifas “, señaló el senador Alexander López.

Agregó que “3 millones de colombianos bajaron su calidad de vida en la Costa Norte, por la decisión empresarial de Fenosa que raya en la delincuencia y violación de la Ley, y que el Fracaso del modelo neoliberal en Colombia hoy se ve reflejado en la crisis de Electricaribe que muestra la corrupción en su máxima expresión”.

El senador Jorge Londoño, del Partido Verde, hizo un llamado al Gobierno Duque a no repetir los errores en la solución de la crisis de Electricaribe.” No se le puede dar a los privados”, indicó.

La Comisión Quinta del Senado en cabeza de José David Name solicitó al presidente Iván Duque la solución a la crisis de Electricaribe, con el propósito de erradicar la corrupción en el sistema de suministro de energía a la Costa Norte.

La senadora Aida Avella a nombre de los decentes hizo Una enérgica defensa del recurso humano y natural de la costa norte. “Electricaribe es una pesadilla. Colombia necesita una solución de fondo a este servicio público”, dijo.

Javier Lastra, agente interventor dijo que a esta altura del año 2018 hay un plan de acuerdo de pagos para los habitantes de la costa frente a sus obligaciones de facturas con Electricaribe.