Murió a sus 76 años la ´reina del Soul’ Aretha Franklin

Aretha Franklin, conocida como la ‘Reina del Soul’, falleció a los 76 años en su casa de Detroit, informó este jueves su representante, Gwendolyn Quinn, a los medios locales.

Al momento de conocerse la noticia, todos los noticieros de los Estados Unidos interrumpieron la programación y comenzaron una maratón de especiales informativos de la vida de una de esta leyenda de la música del soul y el gospel.

Nacida en 1942 en Memphis (Tennessee), Franklin llevaba en la música desde los años 50 y cuenta con grandes éxitos como ‘Respect’ y ‘Spanish Harlem’, aparte de haber ganado dieciocho premios Grammy.

En 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1987 fue la primera mujer que ingresó en el salón de la fama del ‘rock and roll’.

Además, cantó en la ceremonia de investidura del expresidente Barack Obama (2009-2017) en enero de 2009, al igual que lo había hecho antes en la del también exmandatario Bill Clinton (1993-2001).

Franklin ha sellado un lugar en la historia de la música estadounidense a lo largo de una carrera de décadas que abarcó todos los géneros, del soul al R&B, del gospel al pop.

De hecho, la revista ‘Rolling Stone’ la colocó primera en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, tanto hombres como mujeres. Con información de AFP.

Franklin ha acumulado 18 premios Grammy, incluido uno a su carrera artística. Entre sus mayor éxitos se encuentran ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ (1968), ‘Day Dreaming’ (1972), ‘Jump to It’ (1982), ‘Freeway of Love’ (1985), y ‘A Rose Is Still A Rose’ (1998).