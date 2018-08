Ranking de la FIFA: Francia, Bélgica y Brasil, las 3 primeras selecciones; Colombia ocupa el puesto 14

–Tras el Mundial Rusia 2018, la FIFA publicó el nuevo ránking de selecciones, el cual encabeza Francia, como flamante campeona, seguida por Bélgica y Brasil. Mientras tanto, Colombia está ubicada en la casilla 14 (subió dos puestos), por encima de Alemania y México.

Croacia, que disputó la gran final en Rusia, figura en la cuarta posición, seguida de Uruguay, Inglaterra y Portugal.

Argentina clasifica en la casilla 11, y luego aparecen Chile, Suiza, Colombia, Alemania y México.

Rusia, una de los combinados que llegaron hasta los cuartos de final de la última Copa del Mundo aparece lejos, en el puesto 49.

??France move ? ??Croatia up to 4?th ??Russia biggest climbers ?

Congratulaciones para Francia:

On top of the world ?

Now on top of the #FIFARanking ?

Congratulations @FrenchTeam ??? pic.twitter.com/J2suyjl0zm

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 16 de agosto de 2018