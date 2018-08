Reportan bloqueos en las troncales de la Calle 80 y la Autopista Sur por demoras en el servicio

Loterias

Loterías del 15 de agosto en Colombia:

Baloto 01 12 20 39 41 13

Revancha 06 19 30 34 35 09

Meta 1499 – Serie 058

Manizales 2283 – Serie 096

Valle 6919 – Serie 209

DORADO

Mañana 7994 – Tarde 5390

CULONA:

3464

SUPER ASTRO SOL

0653 – Signo Capricornio

SUPER ASTRO LUNA:

3615 – Signo Libra

PIJAO:

0646

PAISITA:

Día 7659 – Noche 3748

CHONTICO:

Día 7369 – Noche 1296

CAFETERITO:

Tarde 6574 – Noche 6034

SINUANO:

Día 1591 – Noche 9244

CASH THREE:

Día 679 – Noche 720

PLAY FOUR:

Día 9634 – Noche 9418

SAMAN:

8102

CARIBEÑA:

Día 1043 – Noche 3035

WIN FOUR:

3508

EVENING:

0349

MOTILÓN:

Tarde 6313 – Noche

LA FANTÁSTICA:

Día 8234 – Noche 1872

ANTIOQUEÑITA

Día 8513 – Tarde 4162