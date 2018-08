Presidente Iván Duque invita a construir un gran ‘Pacto por Colombia’ pensando en el futuro del país

Al considerar el diálogo la “base para construir soluciones entre todos”, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, invitó este viernes a los colombianos a construir un gran ‘Pacto por Colombia’,del que afirmó tiene que estar por encima de las diferencias y aglutinar esfuerzos y mensajes de unión.

“Por eso mi invitación, y ese es el gran eje también de paz pensando en el futuro, hacer un gran Pacto por Colombia, porque en la Presidencia vamos a estar cuatro años, solamente cuatro, y que quede claro; vamos a estar pensando en las políticas del futuro, que lo que construyamos acá sea muy importante preservar”, dijo el Presidente Duque en el conversatorio ‘Unidos por la Diferencia’, efectuado en Cali.

Así mismo, el Jefe del Estado también señaló que su mensaje al pueblo colombiano es: “Hay que conservar lo que funciona, corregir lo que no funciona y crear lo que hace falta”.

Hizo énfasis en que “los problemas grandes del país no los podemos ideologizar, la seguridad no es ni izquierda, ni de derecha; el emprendimiento no es de izquierda, ni de derecha; la equidad no es de izquierda, ni de derecha”, por eso “lo que tenemos es que sentarnos todos a construir las soluciones”.

“Mi invitación cuando hablo del Pacto por Colombia es para que en medio de las diferencias, nos concentremos en lo que nos une, y ese también es un eje de paz”, expresó.

Lucha contra la corrupción

Durante sus palabras el Mandatario se refirió al problema de la corrupción y recordó las iniciativas radicadas la semana anterior en el Congreso de la República.

En ese contexto habló sobre el endurecimiento de penas por delitos de corrupción y que adicional a eso “a las empresas que corrompan funcionarios se les levanten el velo corporativo. Que las empresas, los dueños y gestores, tengan esas sanciones por acudir a esos actos ilícitos”.

Indicó que también se busca elevar a “deber constitucional la presentación de las declaraciones de renta y patrimoniales de todos los funcionarios públicos y en la adición a eso, que tengamos en la contratación los pliegos tipo; más allá del sector de infraestructura para que se vea en todos los elementos de la contratación estatal”.

Destacó que para enfrentar la corrupción también es necesario que “nosotros le pongamos coto y esas cosas son decisiones que no necesitan ley, necesitan es voluntad política, que se acaben los abusos de la contratación directa en el Estado”.

“Yo creo que la corrupción muchas veces termina generándose porque hay o abusos en el manejo de información, hay monopolios de información o hay excesos de discrecionalidad que los enfrentaremos con más transparencia. Se requiere esa mayor transparencia”, puntualizó el Jefe del Estado.