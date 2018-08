9 posibles efectos para Colombia de la guerra comercial EEUU – China

Como en toda crisis, al lado de los riesgos, también hay grandes oportunidades. Esto válido incluso en la batalla comercial en la que se han enfrascado los dos colosos del comercio mundial, Estados Unidos y China, tras las represalias tomadas por el gigante asiático luego de que el país norteamericano estableció aranceles a productos chinos por valor de cerca de 50 mil millones de dólares.

Esta pelea puede tener efectos muy grandes sobre las tres partes más comunes de la cadena de suministro (suministro, fabricación y distribución) y sobre los tres tipos de empresas involucradas (industriales, comercializadoras y de servicio). Por eso la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) considera importante identificarlos y analizarlos, ante un horizonte en el que parece inminente un freno al crecimiento del comercio mundial.

De acuerdo con Giovanni Andrés Gómez, Director de Asuntos Económicos de Analdex, son por lo menos nueve las consecuencias que traerá para las cadenas de suministro en Colombia esa pelea entre los dos países que en 2018 representan casi la mitad del comercio mundial.

Por ejemplo, ante la perspectiva del cierre de fábricas, surgen también nuevas oportunidades para buscar otros socios estratégicos. Están también las posibilidades que se abren frente a la relocalización de fábricas y el desvío de bienes y servicios. Sin embargo, en paralelo a esa situación, muy posiblemente la economía se verá abocada a un cambio en los precios de las materias primas, lo que puede implicar la necesidad de diversificar las ofertas productivas.

Los precios en las tarifas del transporte internacional son otro asunto que puede sufrir las consecuencias de la guerra sino-estadounidense, de acuerdo con la presentación de Gómez, el pasado viernes, en uno de los talleres organizados por Analdex en Bogotá, para el cierre de Expologística.

Aunque los primeros que percibirán un cambio en los precios de varios productos serán los consumidores de Estados Unidos y China, países como Colombia también podrán ver en el corto plazo un cambio en los precios en los productos finales.

El deterioro de las relaciones comerciales y el fin del multilateralismo también pueden ser efectos negativos de esta guerra, según dijo Gómez, al explicar que “dos tercios del comercio mundial está representado en las cadenas globales de valor, que se verán afectadas por esta situación, incidiendo a su vez de modo negativo en las ventas externas de países con economías emergentes, como es el caso de Colombia”.

Para el caso colombiano, Estados Unidos y China son socios comerciales de primer orden, si se considera que en 2017 las exportaciones al primer mercado representaron la tercera de las ventas externas del país (US$ 10.540 millones, que significaron un aumento del 3% respecto a 2016). Aunque el monto de las exportaciones al gigante asiático no representa una cifra tan grande (US$ 2.000 millones), se trata del destino en el que más crecieron las exportaciones colombianas, 71 % en 2017 respecto a 2016.