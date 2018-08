LA CONSULTA ANTICORRUPCIÓN INVITA A DELINQUIR

Por: Carlos Fradique-Méndez

Constitución y leyes estatutarias en mano y apoyado en conceptos de expertos ratifico que la consulta anticorrupción el ilegal e inconsti-tucional. No apoyaré un acto ilegal, pariente de la corrupción que se pretende combatir. En palabras precisas NO VOTARÉ EL 26 DE AGOSTO.



Con la convocatoria a votar la consulta lesionan mis derechos fun-damentales a la dignidad y a la familia.

Me invitan a calificar de corruptos a quienes reciben un salario supe-rior a 25 SMMLV o sea $19.531.050, que líquido serían $18.749.808 bajo el régimen de salario integral como lo ordena la ley laboral. Y a esta cifra hay que restarle la retención.

Además, me propone que trate de corruptos a quienes reciben un salario superior a la cifra anotada y entre esos corruptos debo enlis-tar al Señor Procurador, al Señor Fiscal, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados de la Corte Suprema, a los Consejeros de Estado. Cu-riosamente y no se por qué, la consulta excluye de llamar corruptos, por las misma razón, a los Magistrados de la JEP.

Tratar de corrupta a una persona porque recibe un salario, para este caso debe ser integral, superior a $19.531.050 es un delito de inju-ria.

En la dirección https://www.elpais.com.co/colombia/corte-suprema-confirma-que-claudia-lopez-debe-retractarse-de-llamar-corrupto-a-exministro-henao.html se comprueba que tratar a otra persona de corrupta es delito.

Al revisar la pregunta 6 de la consulta anticorrupción, me proponen que, si yo fuera concejal de mi pueblo, acepte que, si no pudiera justificar un ingreso o la compra de mi casa, de oficio se inicien inves-tigaciones penales y me apliquen la extinción de dominio y de paso a quienes debo aceptar como mi potencial red de testaferros como mi cónyuge, mis hijos, mis hermanos, mis padres, mis abuelos, mis nie-tos, mis tíos, sobrinos y hasta primos, yernos y nueras, así el matri-monio sea meramente consensual.

Con esta propuesta violan mis derechos fundamentales Y LOS DE TODOS UDS. AMABLES LECTORES, a la honra, al buen nombre y a la intimidad de mi familia, garantizados en el Art. 42 de la Constitu-ción.

Esta propuesta es aberrante, evidentemente inconstitucional y jurídi-camente imposible de concretar en el Código Penal.

UN ENGAÑO, EMPARENTADO CON LA CORRUPCIÓN.

El Gobierno, y los promotores de la consulta insisten en hacerme partícipe de un acto ilegal al afirmar que la decisión del pueblo será obligatoria y que si el Congreso no expide las leyes sobre la consulta las expedirá el Presidente por decreto.

Esta es una falacia y un engaño y me causa malestar que me engañen.

Las preguntas 1 y 7 necesitan reforma constitucional y por decreto no se puede reformar la constitución. NO hay decretos con fuerza de ACTO LEGISLATIVO.

COMO LA CONSULTA ES ILEGAL NO TENGO OTRO CAMINO QUE DECIDIR NO VOTAR

¿QUE ES LA LIBERTAD?

En las Constituciones de comienzos de la República se enseñaba que “La libertad ha sido concedida al hombre, no para obrar indistin-tamente el bien o el mal, sino para obrar el bien por elección” Y agregaban: “La libertad es la facultad que tiene el hombre de hacer todo lo que no sea en daño de terceros o en perjuicio de la sociedad.

Enseña la Corte Constitucional que “Al igual que la dignidad humana y la igualdad, la libertad tiene una naturaleza polivalente en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se trata de manera simultánea de un valor, un principio y, a su vez, muchos de sus ámbitos son reconocidos como derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional.”

Así encontramos la libertad de elegir, la libertad de votar. En estas libertades yo puedo optar por un candidato o por otro, por una propuesta o por otra, PERO BAJO LA CONDICIÓN DE QUE MI DECISIÓN SERÁ ÚTIL y ceñida a la ley.

Pero cuando me proponen participar en un acto ilegal esa opción desaparece porque COMO CIUDADANO RESPONSABLE Y ATENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, no tengo otro camino que RENUNCIAR A PARTICIPAR EN EL ACTO ILEGAL.

VOTAR NO, ES DIFERENTE A NO VOTAR.

En el ejercicio de mi derecho legal a elegir, a votar, puedo decidir entre participar o no participar, DECISIÓN QUE DEPENDE SOLO DE MI VOLUNTAD. Y si decido participar puedo optar por EL SI O POR EL NO, en el caso de la consulta, si fuera legal.

En el caso propuesto, si respondo NO ya me han dicho que me tildarán de amigo de la corrupción. Y de corrupto.

Y si decido NO participar me dirán que no me interesa que haya corruptos y que soy su cómplice.

Al tomar la decisión de NO VOTAR PORQUE LA PROPUESTA ES ILEGAL, y no porque yo lo crea SINO PORQUE HAY EVIDENCIA DE LA ILEGALIDAD, pierdo la opción de manifestar mi inconformidad contra la corrupción y me expongo a que me digan que soy amigo de la corrupción. Si mi decisión a NO VOTAR es forzado por la ilegalidad de la consulta, mi decisión no es libre y por esta razón violan mi derecho a la libertad de elegir.

Este dilema inaceptable y generado por la ilegalidad de la consulta es el que afecta mi derecho a la libertad de participar en las consultas como medio de participación política y como ciudadano en la conformación del poder político del Estado.

No entiendo por qué en Colombia entre más leyes, más ilegalidad y cómo se puede creer que reduciendo el salario a los Magistrados de las altas Cortes y de 150.000 empleados que tienen su ingreso atado al de los congresistas, se puede acabar con la corrupción privada, pública, pequeña, mediana, gigante y en todas las demás formas que día a día imaginan los corruptos, quienes para diseñar sus delitos no tienen límites.

Eduquemos a nuestros hijos y nietos para el obrar bien. Formemos en ellos barreras morales que les impidan dañar y dañarse y démosles armas para que tengan una vida digna, así sea modesta.

Bogotá, del 20 al 26 de agosto de 2018

