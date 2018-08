Puente festivo ha dejado sanciones a más de 2.000 conductores de vehículos

Este lunes las autoridades de tránsito y transporte del país, informaron que han sancionado a más de 2 mil conductores de vehículos durante el puente festivo; 603 no portaban licencia de conducción, otros 457 no cumplían el mínimo de condiciones mecánicas de los vehículos y 222 no portaban SOAT.

Las autoridades recordaron que desde las 12 del día comenzará la restricción para vehículos de carga pesada, y se extenderá hasta la 1 de la madrugada del martes.

Tránsito y transporte señaló que se han movilizado 2 millones 475 mil 463 vehículos por las carreteras del país: de Bogotá salieron 338 mil 406 automóviles y han ingresado 175 mil 795.

El retorno del festivo de agosto se hará en las siguientes condiciones:

Bogotá – La Mesa – Girardot “Calle 80”. (Reversible desde el peaje de San Pedro hasta la Glorieta de Mosquera de 12:00 a 22:00, así como desde La Gran Vía hasta la Glorieta de Mosquera de 17:00 a 20:30).

Bogotá – Tunja. (Reversible por la Carrera 7, desde Puente “El común”hasta la Calle 183 de 15:00 a 22:00, así como Intermitencia semafóricadesde la carrera 7 hasta calle 183 (Cruce Codito) de 12:00 a 22:00).

Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Girardot. (Contraflujo Silvania –

Subía – Chusacá – Soacha de 12 del mediodía a 10 p.m. y uso de carril de Transmilenio desde el Sector “Tropezón” hasta “Venecia” desde el mediodía hasta las 10 p.m. Además de intermitencia semafórica desde Soacha hasta la Avenida Boyacá, desdes las 12:00 a las 24:00).

Bogotá – Villavicencio. (Reversible desde Villavicencio – Bogotá 14:00a 21:00, así como Intermitencia semafórica desde Yomasa hasta El Tunal de 14:00 a 21:00).

Bogotá – La Vega – Villeta. (Contraflujo desde la Zona industrial “LaFlorida” hasta el Puente de Guadua 15:00 a 22:00, así comointermitencia semafórica desde El Puente de Guadua hasta Av. Ciudad).