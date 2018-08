Denuncian caso de bullying contra niña venezolana en colegio de Bogotá

Un padre de familia venezolano denunció que su hija ha sido atacada en repetidas oportunidades tanto física como psicologicamente por sus compañeros de colegio por el simple hecho de ser venezolana.

“No quiero volverte a ver cerca de mí, me das asco maldita venezolana, ¿me entendiste?”, son algunos de los audios que tiene como prueba el padre de la menor.

Jonathan Frías, padre de la menor, vive con su familia en Colombia desde hace 4 años, de los cuales su hija lleva tres estudiando.

“El colegio no ha sido capaz de manejar el tema, las sesiones de acompañamiento y tratamiento no han sido acertadas porque lo han hecho directamente con los niños y no con los padres”, comentó Frías.

Según con Frías, su hija se encuentra muy deprimida pero no han dejado de estar a su lado para ayudarla a entender la situación, mientras se da una solución.

“La hemos estado llevando a un psicólogo. Su estado anímico empeoró, no quiere estar en el colegio pero la seguimos llevando porque no puede suspender su educación (…) estamos muy preocupados porque la hija de un amigo, colombiana, se quitó la vida por un bullying muy severo”, comentó Frías a La FM.

De acuerdo con Frías, las instituciones han estado muy atentas a su caso, por lo que espera llevar a buen término la situación.

“Que mi hija esté viviendo esto es de verdad muy terrible”, puntualizó Frías.