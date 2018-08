Los actores Winona Ryder y Keanu Reeves se casaron durante el rodaje de ‘Drácula, de Bram Stoker’

Loterias

Loterías del 20 de agosto en Colombia:

DORADO

Noche 5396

CULONA:

2171

SUPER ASTRO LUNA:

3328 – Signo Piscis

PIJAO:

3724

PAISITA:

Día 1776 – Noche 2450

CHONTICO:

Día 1605 – Noche 0330

CAFETERITO:

Noche 3734

SINUANO:

Día 9711 – Noche 3154

CASH THREE:

Día 966 – Noche 771

PLAY FOUR:

Día 5617 – Noche 5057

SAMAN:

3132

CARIBEÑA:

Día 6605 – Noche 7369

WIN FOUR:

7990

EVENING:

9863

MOTILÓN:

Tarde 0324 – Noche 3975

LA FANTÁSTICA:

Noche 5842

ANTIOQUEÑITA

Día 7415 – Tarde 1861