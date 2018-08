Luis Fernando Mejía, nuevo Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, posesionó a Luis Fernando Mejía como nuevo director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín.

Mejía es economista y M.S. en economía por la Universidad de los Andes, así como M.A en economía por la Universidad de Chicago. Además, cuenta con estudios de doctorado en esta última universidad, en donde recibió algunos reconocimientos como la Margaret G. Reid Fund Dissertation Fellowship y el Martin and Margaret Lee Prize for Best Money, Banking & Macroeconomic Dynamics Preliminry Examination.

En cuanto a su trayectoria profesional, el nuevo director de Fogafín viene de desempeñarse como director del Departamento Nacional de Planeación.

Igualmente, fue director general de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; investigador, consultor y profesional del Banco de la República, así como asistente de investigación del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).