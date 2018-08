Más de 200 estudiantes de colegios distritales vivieron un campamento de ensueño en el Embalse Tominé

Una gran mancha verde, llena de prado, flores y muchos árboles, fue la primera imagen que un grupo de más 200 estudiantes de colegios distritales vieron este fin de semana, al llegar a su primer campamento de verano ‘Ciudad de Los Sueños’.

“Fue algo divertido porque estábamos un día en el colegio y nuestra directora de grupo nos dijo: bueno muchachos les tenemos un premio para los que más se han esforzado y desde ahí empezó toda esta aventura”, expresó Esteban David Rivera uno de los estudiantes beneficiados de esta iniciativa.

Nuevo campamento de estudiantes en el Embalse Tominé – Foto: Comunicaciones Alcaldía Bogtoá / Diego Bauman

Pero el impacto no terminó ahí, porque el premio por ser buenos estudiantes los llevó a un lugar sorpresa: una gran mancha de agua se posó frente a sus ojos. Se trataba del embalse Tominé donde pasarían todo su fin de semana.

“La verdad cuando llegamos y nos bajamos de los buses quedamos sorprendidos de ver ese paisaje, el lago, estábamos emocionamos por todo lo que íbamos a hacer”, señaló Santiago Torres Villa del colegio Rafael Bernal Jiménez.

Santiago Torres del colegio Rafael Bernal agradece a la Alcaldía de Bogotá por ofrecer espacios de esparcimiento como el campamento Tominé ‘Ciudad de los Sueños’, donde este fin de semana la paso genial pic.twitter.com/Fd1xRPgCrM

Esta es la apuesta de la Alcaldía de Enrique Peñalosa acercar a los estudiantes de los colegios a la naturaleza y que entiendan la importancia de cuidarla.

“Aquí los estudiantes están con expertos en este tipo de actividades de campamentos. Queremos que ellos tengan contacto con la naturaleza, que vean el agua, la luna, las estrellas y puedan apreciar todo esto”, destacó el alcalde Peñalosa.

Acercarse a la naturaleza es tan solo una de las experiencias que los estudiantes de los colegios distritales viven en este campamento, también aprenden sobre el valor de trabajar en equipo y de forjar sus sueños para hacerlos realidad.

“Hablamos de los sueños y lo hacemos a través de tres grandes preguntas la primera es ¿quién soy?, la segunda es ¿Qué quiero ser? y el última es ¿cómo lo voy a lograr?. Queremos que ellos lleguen a sus casas llenos de experiencias, con corazones grandes, con un sueño y una meta de qué quieren hacer, además llenos de amigos”, afirmó Daniel Cajiao, director del campamento ‘Ciudad de los Sueños’.

El turno de este campamento fue para estudiantes de los colegios José Asunción Silva (Engativá), Alexánder Fleming (Rafael Uribe Uribe), Hernando Durán Dussán (Kennedy) y Rafael Bernal Jiménez (Barrios Unidos).

“El viernes llegamos a conocer el campamento, me sentía extraña pero esto me ha servido porque ya pude socializar con muchas personas, el sábado hicimos muchas actividades despegados del celular, todo esto me va servir para ser una mejor persona. Yo casi no tengo contacto con la naturaleza y esto me parece muy bueno”, sostuvo Natalia Castro.

Ahora la maleta de estos estudiantes regresa a la ciudad llena de ilusiones y sueños por realizar, con la convicción de que no hay nada imposible si se trabaja por hacerlo realidad.

“Nos enseñaron a trabajar en equipo, ser tolerantes, compartir nuestros conocimientos y nos ayudaron a explotar nuestros talentos. Somos afortunados de tener esta experiencia”, manifestó Santiago Torres.

Para hacer realidad los sueños de muchos estudiantes la Alcaldía de Enrique Peñalosa se planteó la meta de llevar este año a 3.200 estudiantes de colegios distritales a acampar durante un fin de semana al embalse Tominé para que vivan una experiencia de contacto con la naturaleza.

“Me llevo muchas cosas de este campamento como valorar más a la familia, y saber que todo lo que estamos haciendo también tiene un valor. La verdad es bueno ver que por fin hay alcaldes que están haciendo cosas buenas por los niños y nos están trayendo a lugares como estos”, resaltó Esteban David Rivera.

Este es el noveno campamento que se adelanta este año en Tominé, en los que los estudiantes disfrutan de actividades deportivas, culturales, de convivencia ciudadana, entre otras. Antes de terminar 2018 se adelantarán 7 más.

Los campamentos hacen parte de la apuesta de la Administración de Bogotá de ofrecer más tiempos y más aprendizajes a través del proyecto 1056, mejoramiento de la ciudad educativa a través de la Jornada Única y el uso del tiempo escolar.