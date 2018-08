Mindefensa no prorrogará convenio con fundación que tiene nexos con iglesia de cienciología

La relación de las Fuerzas Militares y Policía Nacional con la iglesia de la cienciología, en cuanto a conferencias y condecoraciones, fue examinada en la Comisión Segunda, por iniciativa de los senadores Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino, que cual contó con la presencia del ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto.

Para el senador Iván Cepeda (Polo Democrativo) las condecoraciones impuestas por mandos de la Policía y las fuerzas militares a miembros muy destacados de esta iglesia, así como cruceros y viajes en barcos de la cienciología, campañas preventivas sobre el consumo de sustancias psicoactivas son una serie de hechos que le preocupan.

“El objetivo de la cienciología, como método de superación personal, paso de ser un culto o religión, a ser un próspero negocio, y el método predilecto para volver al orden a los integrantes de la cienciología es chantajearlos, estos vínculos podrían volverse en un problema de seguridad nacional”, aseguró el senador Cepeda.

El senador Feliciano Valencia cuestionó si esta iglesia viene incidiendo en el adoctrinamiento de las FFMM. “Según medios escritos helicópteros han trasladado integrantes de esta iglesia a territorios indígenas en la Amazonía, ojalá no sea así”.

“La presencia de esta organización en territorios indígenas puede estar socavando los saberes tradicionales y culturales para el fin espiritual, esto es gravísimo, atenta contra la propiedad intelectual y contra la sustracción de conocimientos y saberes ancestrales que hemos tratado de preservar”, puntualizó el senador Valencia.

Por su parte el senador Antonio Sanguino aseguró que: “La relación de las Fuerzas Militares y de Policía no es fortuita, no es personal de algunos miembros que quieran profesar ese tipo de relación, que data de por lo menos el año 2004. Esta es una relación que se ha venido volviendo estructural entre la cúpula militar, las FF. MM y la iglesia de la cienciología”.

Finalmente, el senador Sanguino solicitó se aclare si para impartir esta formación en derechos humanos y superación personal por la iglesia de la cienciología se ha usado recursos del estado.

A su turno el ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto, aclaró que la Policía firmó un Convenio con la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos de Colombia, quienes tiene una relación de causalidad con la iglesia de la cienciologia, “es un acuerdo no remunerado en el sentido de que no hay pago de emolumentos por hacer esa labor de formación en el Plan Nacional de Educación, pero si la prestación de algunos elementos de logística como aulas o desplazamientos”.

Aseguró el jefe de la cartera que no se renovará dicho convenio y que dichas capacitaciones no tienen como como objeto introducir a las FF. MM en una creencia religiosa.

Sobre la capacitación en el crucero de la iglesia en superación personal y derechos humanos, el funcionario aseguró que asistieron 39 mujeres del cuerpo de carabineros que tienen misiones rurales y que consideraron importante tener conocimiento sobre este tema, “no le costó un solo peso al Gobierno colombiano, no hubo uso de recursos públicos, solo el desplazamiento de algunas zonas a Cartagena”.

“Sobre el caso del general Mena, esa condecoración se dio en Barbados el 23 de julio de 2018, las personas que ven en la foto, son parte de la tripulación de ese barco, no eran miembros de la Armada de Colombia, asiste el general Mena quien se ha retirado del servicio activo el 1 de febrero de 2018, se le notifica el 9 de febrero la dejación de su cargo, tenía 3 meses en los que se les es permitido seguir disfrutando de su rango y uniforme, es una concesión que les ha dado la ley, la cual caducó el 9 de mayo. Cuando él hace uso de su uniforme no lo estaba haciendo en debida forma. El general Nieto informó a la Fiscalía General para lo de su competencia sobre este hecho”, precisó el ministro Botero.

Para la senadora Ana Paola Agudelo “los recursos públicos no deben ser usados en cualquier acto religioso, o bien se utilizan para todas las religiones o no se utilizan para ninguna de ellas.” Aseguró la congresista que se pueden realizar campañas de sensibilización que no utilicen recursos públicos que beneficien a alguna religión en particular.

Ante la respuesta del ministro de Defensa, Guillermo Botero, el senador Iván Cepeda pidió estudiar las alertas porque el propósito de esta iglesia es expandirse. “Lo sano es que ese tipo de convenios se hagan con una institución que tenga nivel universal y los miembros de las FF.MM tengan opción de todas las visiones”.

En el mismo sentido se pronunció el senador Antonio Sanguino, quien solicitó que la formación en derechos humanos se hagan con instituciones calificadas y neutrales, “puede ser con Organizaciones No Gubernamentales que gozan de respaldo de entes internacionales como lo es el comité de la Cruz Roja, el Alto Comisionado para la Paz, el sistema de derechos humanos con todo el profesionalismo que merecen nuestros integrantes de las FF.MM”.

El senador Juan Diego Gómez pidió al Ministerio de Defensa concentrarse en los resultados, “qué acciones se van a tomar y cuáles van a ser los correctivos desde la comandancia de las FFMM”.

Por su oprte el senador Berner Zambrano mostró su preocupación por las relaciones con estas organizaciones o sectas, “no de policías y soldados sino de altos mandos, y no es la preocupación de una condecoración sino de varias, hay que ponerle más cuidado. Tomar las precauciones que usted estime conveniente”.

Finalmente el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, confirmó la negativa a prorrogar el acuerdo con la Fundación Jóvenes Por los Derechos Humanos de Colombia, y aseguró que al hacer nuevas convocatorias deberán estar en total igualdad con todas las organizaciones y el tema ideológico en las capacitaciones no deberá ser incorporado.