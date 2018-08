Alertan violencia de la Policía contra comunidad LGBTI

Loterias

Loterías del 21 de agosto en Colombia:

Cundinamarca 3837 – Serie 132

Tolima 5832 – Serie 054

Cruz Roja 0168 – Serie 205

Huila 9456 – Serie 076

DORADO

Mañana 7657 – Tarde 2543

CULONA:

1010

SUPER ASTRO SOL

5224 – Signo Géminis

SUPER ASTRO LUNA:

5717 – Signo Escorpión

PIJAO:

5562

PAISITA:

Día 8308 – Noche 7749

CHONTICO:

Día 4629 – Noche 8399

CAFETERITO:

Tarde 4062 – Noche 4075

SINUANO:

Día 4616 – Noche 6777

CASH THREE:

Día 656 – Noche 963

PLAY FOUR:

Día 9686 – Noche 0640

SAMAN:

9883

CARIBEÑA:

Día 4614 – Noche 8597

WIN FOUR:

8757

EVENING:

7686

MOTILÓN:

Tarde 3211 – Noche 3955

LA FANTÁSTICA:

Día 5000 – Noche 5394

ANTIOQUEÑITA

Día 7195 – Tarde 8575