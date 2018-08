Comisión Quinta del Senado pide aumentar rubro para sector agrícola en el PGN 2019

Ante la reducción del rubro para el sector agropecuario de $ 2.399 a $2.083 millones consignado en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2019, los senadores de la Comisión Quinta le solicitaron al jefe de la cartera de Agricultura reconsiderar este monto.



Según la senadora citante del debate Sandra Ortiz Novoa “el análisis de la ejecución presupuestal para agricultura y desarrollo rural de 2019 un tema que necesita todo el compromiso del gobierno. El campo necesita recursos y ejecución de los mismos”.

“Es preocupante el recorte en el Presupuesto General de la Nación 2019 para el sector del Agro al pasar de 2,3 billones a 2,08 billones, una reducción del 13% por lo que pedimos se aumente el presupuesto para el agro”, afirmó la legisladora.

Recordó que hubo pérdidas de apropiación del PNG 2017 para el sector de agricultura y desarrollo rural por $91 mil millones “es una vergüenza nacional, necesitamos efectividad y diligencia para este sector y para nuestros campesinos. El presupuesto del sector rural siempre ha sido inferior y no puede ser que el agro aporte al PIB un 6% y en el presupuesto reciba un 0.8 %, tenemos crisis agropecuaria en todos los sectores, la necesidad de recursos es urgente”, puntualizó la senadora Ortíz.

Finalmente, la congresista le solicitó al jefe de la cartera de Agricultura que incluya má recursos para la Dirección de la Mujer Rural. “Nuestras mujeres campesinas merecen todo el apoyo, la verdadera paz nace en el campo y merecen que se les reivindiquen sus derechos”.

En el mismo sentido se manifestó la senadora Nora García Burgos, quien aseguró que “no sea la mujer rural quien se vea directamente afectada por el recorte presupuestal que sufrirá el sector agropecuario, evidenciado en el Proyecto de Ley de Presupuesto General para el 2019”.

Adicionalmente abogó por los maiceros y algodoneros del departamento de Córdoba: “mi región padece graves problemas con sus cosechas. Invito al Ministro de Agricultura a darle un manejo individual a cada uno de los problemas que padecen estos cultivadores. Pido al Gobierno Nacional que ponga sus ojos en el Departamento de Córdoba ya que su economía se basa en el sector agropecuario y es motor para el desarrollo del país”, concluyó la senadora García Burgos.

Para el senador Jorge Robledo “Es insuficiente con decir que no se negociarán nuevos TLC, es que los que ya están firmados están destruyendo el agro y haciendo mucho daño y el gobierno ni si quiera decir que los va a renegociar”.

Sobre el recorte de $315 mil millones que propone el Gobierno Nacional para el sector agropecuario en 201, el senador Guillermo García Realpe aseguro que “No podemos permitir que a nuestro campo colombiano se le quiten estos millonarios recursos. Nuestro agro los necesita”.

El senador Miguel Barreto Castillo defendió las vías terciarias y sostuvo que “son indispensables para sacar las cosechas y mejorar la comercialización de la producción agropecuaria. No hay claridad respecto de los montos ejecutados de presupuestos anteriores en estas vías en el presupuesto de 2019”.

Por su parte la senadora Daira Gálvis Méndez invitó al nuevo Ministro de Agricultura para que inste al nuevo Ministro de Hacienda a ampliar el presupuesto para el sector agrícola “y así enmendar la insuficiencia del 34.6% asignado por el gobierno saliente”.

A su turno el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, le pidió apoyo a todos los senadores de la comisión para que se aumenten los recursos para el sector agropecuario en el Presupuesto de 2019.

El funcionario ratificó que el gobierno no va a firma más Tratados de Libre Comercio” hay unos rumores de que vamos a firmar uno con Nueva Zelanda, pero no hay ninguna negociación en camino y de haberla el Ministerio de Agricultura pedirá que se excluyan los sectores lácteos, de carne y de la azúcar, en caso de que se siga adelante, el mensaje del presidente Duque es claro: no se van a negociar más TLC’s en detrimento de la producción nacional”.

Aclaró el ministro valencia que la balanza comercial agropecuaria es positiva en mil millones de dólares para el sector agropecuario, pero obviamente también hay una balanza comercial negativa en volumen, “Colombia está más o menos importando 12.6 millones de toneladas y está exportando más o menos entre 5.5 y 6.5 así que el valor en dólares de exportaciones es más grande que las importaciones. El valor promedio de tonelada exportada agropecuaria es de mil 500 dólares mientras el valor promedio de la tonelada importada es de 450 a 500 dólares, es decir que Colombia está exportando productos de mayor valor que los que está importando”.

Con relación al sector arrocero, el ministro Valencia informó que ayer se reunió con los arroceros, en el Consejo Nacional del Arroz en donde anunció unos recursos para dar incentivo al almacenamiento en la sobreproducción de arroz que se tiene en el segundo semestre del año.

En cuanto a la titulación de tierras el jefe de la cartera divulgó la firma de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la Federación Nacional de Cafeteros para que los pequeños agricultores cafeteros puedan acceder a la titulación de sus fincas cafeteras, como incentivo desde el gobierno nacional.