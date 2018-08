Comisiones económicas del Congreso hicieron primer examen al presupuesto 2019

–Con una exposición de poco más de 1 hora el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, las comisiones económicas del Congreso iniciaron este martes el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia del año 2019.

En la sesión las bancadas de Gobierno y oposición hicieron una primera lectura de la iniciativa, que, entre otras cosas, aumenta el pago del servicio de la deuda a 66 billones de pesos, descongela 11 billones de las regalías, crea una hoja de ruta para los sectores de infraestructura, de asistencia a la población infantil y de la tercera edad, al tiempo que deja abierta la puerta a una reforma pensional en Colombia.

Sobre el particular, el senador Richard Aguilar (Cambio Radical) dijo que esta reforma no se podrá realizar, en virtud que hoy no se conoce cuál es el pasivo pensional del país. “No contamos en la actualidad con un cálculo actorial. Sumando el pasivo pensional, más la deuda, se estaría sobrepasando el 125 por ciento del Producto Interno Bruto”, anoto

El estudio del Presupuesto General de la Nación, continuará el próximo 29 de agosto, en una nueva sesión conjunta de las comisiones económicas, a las 8 am. “Hay recortes significativos en la iniciativa para sectores como la agricultura del 32 por ciento y de ciencia y tecnología del 23 por ciento, que en opinión de la bancada de oposición se debe examinar y estudiar en detalle, en palabras de la senadora Aida Avella (Decentes).

Para la bancada del partido conservador, en cabeza del senador Efraín Cepeda, el turismo y las industrias creativas saben elevarse como la columna vertebral del presupuesto para el año 2019.

Uno de los puntos contenidos en la iniciativa, giró en torno a que aumenta el presupuesto para el Ministerio de Defensa en 2.3 billones de pesos, lo que prendió “las alarmas” de partidos como el Polo Democrático y Decentes. “Es oportuno mirar el tema con lupa. La idea es buscar una forma de equilibro presupuestal, coincidieron.

Más adelante, en la sesión la Directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Amparo Alonso, reconoció que para el Gobierno del Presidente Duque, el sector de la infraestructura es prioritario. “Entre las obras priorizadas están el Túnel de la Línea, la transversal del departamento de Boyacá y la vía Rumichaca-Pasto”, subrayó.

En esa misma línea, están contemplados en el presupuesto los aeropuertos de Buenaventura, Popayán y Leticia, bajo un concepto de modernización y operatividad. “Para la economía naranja, se tienen asignados 93 mil millones”.

La propuesta de las distintas bancadas –Gobierno oposición- es equilibrar las cargas en materia presupuestal para los distintos sectores, bajo una fórmula de regionalización. “En el Banco de Proyectos del DNP, para que queden consignados con un monto claro y tareas específicas”

Finalmente, el senador el senador Arturo Char, de Cambio Radical, le hizo una advertencia al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla frente a los subsidios eléctricos de los estratos 1, 2 y 3 del caribe colombiano, no solo debe estar en la mira del Gobierno, en el marco del Presupuesto 2019. “No podemos perder energía frente al tema. Lo que necesita la costa es inversión social publica integral”, concluyó. (Informacion y foto prensa Senado).