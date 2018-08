Corte legaliza la tortura al revivir las corridas de toros, afirman antitaurinos y animalistas

–Mientras los taurinos celebran, las organizaciones “anti” se hicieron sentir a través de las redes sociales contra la decisión de la Corte Constitucional de darle vía libre a las corridas de toros en el territorio colombiano. Anuncian jornadas de protesta para que se erradique definitivamente el maltrato animal en el país.

Uno de los primeros en lamentar el fallo de la Corte Constitucional fue el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien advirtió, sin embargo, que seguirá dándole un uso distinto a la Plaza de Santamaría, interpretando el sentir de los ciudadanos.

Lamento decisión de Corte Constitucional que vuelve a permitir corridas de toros. Espero que se respete la autonomía democrática municipal y que podamos darle a la Plaza Santamaría y otros inmuebles municipales, el uso que decidamos, interpretando el sentir de nuestros ciudadanos — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 23, 2018

El movimiento “resistencia natural” calificó como una “verguenza” que los integrantes de la Corte Constitucional “no sean coherentes con sus propios fallos, más aún siendo de constitucionalidad. La caída de la sentencia 041 de 2017 solo muestra vaivén de jurisprudencia”.

La FundazulMA a su turno, proclamó:

La @CConstitucional permite asesinato de bovinos indefensos para divertimiento de unos pocos ,éste es el panorama de las plazas en municipios de #NortedeSantander #CorteLegalizaLaTortura pic.twitter.com/hpX8y7r6PL — FundazulMA (@Fundazul_MA) August 23, 2018

La fundación Resistencia Natural (REN) – Por una cultura de liberación animal, un colectivo abolicionista promotor del antiespecismo y el veganismo:

Sobre la anulación de la sentencia C 041 de 2017 de la Corte Constitucional de Colombia el 22 de agosto de 2018 “Sentencia que declaró la exequibilidad parcial y la inexequibilidad parcial diferida del artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que sanciona penalmente conductas contra la contra la vida, la integridad física y emocional de los animales”, se han presentado en los medios de comunicación una cantidad significativa de elementos desinformadores. Es por ello que me permito comentar los siguientes elementos:

Rechazamos de manera categórica la anulación de la sentencia 041 de 2017.

La anulación de la sentencia se da en el contexto de una solicitud de nulidad de dicha sentencia y fueron los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas los encargados de construir la ponencia que defendió tal nulidad, siendo respaldada por seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Valga la ocasión para agradecer a los magistrados Diana Fajardo y Alberto Rojas por apartarse de tan lamentable decisión. Así mismo, se resalta el Impedimento de la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger (17 de Octubre de 2017).

la caída de la sentencia 041 de 2017 si nos deja un sabor amargo, pero está lejos de ser una derrota para el animalismo y sobre todo para el sector que ha trabajado en los dos últimos años por la abolición de la tauromaquia, la Coalición Colombia sin toreo. La tauromaquia está agonizando en el mundo y eso lo debemos tener muy en claro.

Lo acontecido es solo un traspié en nuestros objetivos en pos del reconocimiento moral y legal de los animales. El proyecto de ley 064 de 2018 Colombia sin toreo sigue su curso en el Congreso y la caída de la Sentencia, a pesar de que como efecto evidente y práctico, deja sin fecha límite al Congreso para legislar sobre las excepciones de las leyes de protección animal, no lo exime de hacerlo, pues son varias las sentencias que le han dado esta obligación, además de que las mismas sentencias han señalado el déficit de protección animal que debe ser subsanado.

El actual proyecto de ley 064 de 2018 “Colombia sin toreo” fue firmado por más de 30 congresistas de diversos partidos, que trabajaran incansablemente por el apoyo de sus bancadas para así sacar adelante el trámite para que el proyecto sea ley de la República.

Si bien no tenemos ya la fecha límite de la Sentencia 041 de 2017, el año pasado y el presente, mientras tramitábamos exitosamente el pasado proyecto de ley 271 de 2017 (Cámara de Representantes) y 216 de 2018 (Senado), la Sentencia estaba en vigencia y aun así el proyecto se hundió en Comisión Séptima de Senado por falta de trámite. Pero no fue porque nos vencieran. El proyecto fue un éxito en Cámara de Representantes y solo contingencias nacionales como las discusiones del fast track, que se llevaron muy buena parte de la agenda legislativa del año pasado, hicieron que el proyecto no tuviera mayor celeridad, aspecto que como ciudadanía que somos el animalismo, lo comprendemos perfectamente.

De esta manera, tenemos toda la determinación para que la abolición de la tauromaquia llegue más temprano que tarde y siga abonando el camino de la liberación animal. Firma: Carlos Alberto Crespo Carrillo

Paradójico! Estamos construyendo paz pero se permite espectáculos crueles con animales, seres vivos que son torturados hasta la muerte en una plaza. @CConstitucional la paz se construye respetando la vida de los animales y conservando la naturaleza #CorteLegalizaLaTortura ??? pic.twitter.com/rcH7BIGb5C — Diana Marcela (@DianaMarSanta) August 23, 2018

AnimaNaturalis, Organización iberoamericana dedicada a establecer, proteger y difundir los derechos de todos los animales, trinó:

"Corte retrógrada", nuestro comunicado parcial sobre la decisión de la @CConstitucional de anular la sentencia C-041 de 2017 que le daba al Congreso dos años para legislar sobre corridas de toros y otras prácticas crueles con animales. Desprotección y retroceso /@andreanimalidad pic.twitter.com/EwQT6cxqA9 — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) August 22, 2018

La Fundación Orca

–

Fundación ORCA, manifesta su rechazo a la anulación proferida por la @CConstitucional a la sentencia C-041 de 2017. Retrocedemos en materia de defensa al bienestar de los animales. pic.twitter.com/WyjhjeB5tr — Fundación O.R.C.A. (@FundacionOrca) August 22, 2018

–

Desde el #Tolima decimos #NoAlMaltratoAnimal NO a las corridas de toros, NO al coleo, NO a las corralejas, NO a las peleas de gallos y NO al sufrimiento de los animales. #CorteLegalizaLaTortura pic.twitter.com/1jsA3nG4ip — FUNDACIONDLA (@fundaciondlaibg) August 23, 2018

–

Somos respetuosos d las decisiones d la @CConstitucional , pero revocar la sentencia 041/2017 nos llama mucho la atención a quienes defendemos la vida y los derechos de nuestros animales.

Seguiremos defendiendo a los q no tienen voz. @PlataformaALTO @NataliaParraOso @darcyquinnr pic.twitter.com/DBbtGwKvHU — G García Realpe (@GGarciaRealpe) August 22, 2018

–

La Corte acaba de devolver todos los esfuerzos por condenar la tortura como 'entretnimiento' y 'cultura', no podemos dejar que tradiciones arcaicas y violentas sigan siendo parte de los colombianos. #CorteLegalizaLaTortura #ColombiaSinToreo #MaltratoAnimal #Antitaurino #Corridas pic.twitter.com/CB4YRhywNN — Danmsar (@danmsar) August 23, 2018



–

Si con el tiempo perentorio que la @CConstitucional establecía en la sentencia ayer revocada, el Congreso (compuesto mayoritariamente por gente ligada a negocios a costa de los animales), estaba evadiendo el tema… Ahora más lo evadirá…

Veladamente la #CorteLegalizaLaTortura pic.twitter.com/SxYNWKbuey — Natalia Parra Osorio (@NataliaParraOso) August 23, 2018

–

@PlataformaALTO convoca el 7 de octubre a movilizarnos para decirle a la @CConstitucional que no queremos mas maltrato ni violencia hacia los animales, la #CorteLegalizaLaTortura, nosotrxs nos pronunciamos! pic.twitter.com/mtxYbDCseZ — Daniela Bernal (@Dani_BernalD) August 23, 2018