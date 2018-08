Dos muertos por un ataque con cuchillo en Francia; “estado islámico” se atribuye el hecho

–Un sujeto atacó con un cuchillo a varias personas en un suburbio de Paris y dos de ellas murieron, mientras otra resultó herida. Poco después de producirse el hecho, este fue reivindicado por el grupo terrorista “estado islámico”, aunque las autoridades francesas no lo han considerado aún como un ataque terrorista.

El ataque ocurrió en la comuna francesa de Trappes y el autor fue abatido por las autoridades, según informan los medios locales.

Después de ataque, el hombre, de unos 30 años, se atrincheró en un pabellón gritando “¡Alá es grande! ¡Si entráis, os mato a todos!”, después de lo cual fue neutralizado por los agentes, según fuentes policiales citadas por Le Parisien.

Las autoridades del departamento de Yvelines, que abarca la comuna Trappes, confirmó que el agresor murió.

El ministro del Interior Gérard Collomb trinó:

“el individuo ha sido neutralizado. Mis primeros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. Quiero saludar la reactividad y la movilización ejemplar de nuestras fuerzas policiales. Ya están investigando para establecer las circunstancias de esta tragedia”.

