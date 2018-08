Gobierno propone gravar todos los productos de la canasta familiar

Así lo señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras revelar la intención del Gobierno de eliminar la exoneración de IVA para algunos productos de la canasta familiar, pero el recaudo hecho a los sectores socioeconómicos más bajos serían regresados.

Carrasquilla señaló que: “Tiene toda la lógica gravar toda la canasta, y la propuesta es devolver a los hogares con más bajos ingresos, unos 18 mil pesos, mientras que a los del siguiente segmento socieconómico se les regresarían 27 mil pesos. ¿Y de dónde va a salir ese dinero?, del sector que más ingresos tiene y que según los datos recogidos se ahorra 278 mil pesos, con los productos que hoy están exentos de IVA”.

Para Carrasquilla el régimen de la tributación del IVA tiene muchas discusiones que deben darse: “es un debate que va a estar interesante”.

Santiago Castro, presidente de Asobancaira, dijo estar de acuerdo con la iniciativa de regresar el IVA a los sectores socioeconómicos, asegurando que el sistema bancario del país está preparado para asumir ese tipo de retos financieros.

Y agregó que: “Cuando se empezó a hablar del tema de devoluciones no había las herramientas de depósitos de un sistema bancario con una gran inclusión, no había trámites simplificados, no había aplicaciones móviles. Ahora el sistema es completamente diferente y creemos que están totalmente dadas las condiciones para hacerlo”.