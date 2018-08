Iván Duque descarta alternativa militar para terminar dictadura de Maduro en Venezuela

–“Yo nunca he hablado de acciones militares”, advirtió el presidente de Colombia Iván Duque para terminar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. “Lo que he dicho es que tenemos que usar todas las medidas diplomáticas necesarias”, dijo y sentenció: “Si la dictadura no termina, la migración no se detiene”.

Duque afirmó que “usando todos los enfoques diplomáticos necesarios tenemos que aislar el régimen y pedir elecciones libres para que la gente vuelva a tener esperanza y regrese a Venezuela en los próximos años”.

“El año pasado denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional con el apoyo de 76 senadores de Colombia y 50 miembros del parlamento chileno. Ahora les estoy pidiendo a otros presidentes de América Latina que apoyen la denuncia que el secretario general de la OEA ha presentado contra Maduro”.

“También creo que tenemos que argumentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que podamos demostrar que Maduro está dando albergue a grupos terroristas colombianos”, afirmó.

Las precisiones las hizo el mandatario colombiano en entrevista que concedió a Stephen Sackur, del programa de televisión Hard Talk, de la BBC de Londres.

Duque advirtió que Colombia, como muchos otros países, está pidiendo un cambio de régimen en Venezuela.

Y recordó: “Nosotros no hemos reconocido las más recientes elecciones en Venezuela. ¿Por qué? Porque el dictador manipuló el sistema democrático, el aparente sistema democrático, para seguir en el poder. El gobierno colombiano no ha reconocido ese régimen y muchos países en América Latina han hecho lo mismo”.

Además, el mandatario colombiano relacionó la dictadura de Maduro con la grave crisis social, económica y política que vive Venezuela y que ha llevado a cientos de miles de venezolanos a abandonar su pais.

Duque sostuvo que “lo que está pasando en Venezuela es la consecuencia de una dictadura que ha descarrilado a los poderes independientes, que ha descarrilado a la libertad de prensa, que ha abusado de toda su población y que ha destruido a la economía”.

“Por eso –complementó– hay miles de personas tratando de encontrar alguna esperanza en alguna parte y su primera opción es Colombia. Ahora tenemos más de 800.000 ciudadanos venezolanos en Colombia y tenemos que darles apoyo”.

Por ello, dijo, “necesitamos acciones más fuertes de todos los países latinoamericanos en la OEA para que podamos tener un estatus temporal de protección con el que podamos apoyar a esa población”.

Resaltó que la situación generada en Venezuela y el éxodo de sus habitantes está causando graves dificultades a Colombia.

“Yo creo que Colombia enfrenta una situación importante con lo que está pasando. Pero creo que debemos ser muy articulados en términos de política y en términos de solidaridad. En términos de política yo creo que estamos haciendo lo correcto, que es suministrar salud, educación, apoyo humanitario”, precisó.

Adicionalmente señaló que en términos de asistencia humanitaria “necesitamos tener una mayor acción con la ayuda de otros países”.

Y remató: “Déjeme decirle algo, lo más importante en este momento es que si la dictadura no termina, la migración no se detiene”.

El jefe de Estado colombiano también dijo que su país no debería cerrarle las puertas a los migrantes venezolanos, aunque reiteró que necesita de la ayuda internacional para poder seguir brindándoles asistencia.

¿Puede categóricamente decirme ahora que Colombia nunca cerrará la frontera a los venezolanos?, le interrogó el periodista.

“Nosotros nunca hemos hecho eso y no deberíamos hacerlo, pero debemos afrontar el hecho de que ahora Colombia por sí misma no va a ser la solución. Nosotros necesitamos apoyo de otros países.

“También tenemos que hacer un llamado a la acción internacional, a la acción internacional diplomática, que permita la salida del régimen para que pueda haber elecciones libres en Venezuela, y esas elecciones le devuelvan a la gente la confianza para regresar a Venezuela”, concluyó.