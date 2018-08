Con Electricaribe quiero que haya un cambio exitoso de operado: Presidente Duque

El Presidente Iván Duque dijo que frente a la problemática de Electricaribe, su deseo es que “haya un cambio exitoso de operador” que “mejore la calidad de la prestación del servicio al ciudadano que es lo que reclama toda la comunidad”.

Señaló el Jefe del Estado que se trata de que ese “operador pueda hacer las inversiones que se necesitan”.

En desarrollo del Taller Construyendo País, el Mandatario expresó que el caso de Electricaribe “nos duele a todos” y añadió que de forma constructiva él pregunta: “¿Cuánto se demoraron en denunciar los atropellos en la carencia del programa de inversiones? ¿Cuánto se demoraron en denunciar las improvisaciones en la intervención?”.

Acto seguido puso de presente que su administración “lleva poco más de dos semanas, pero dejaron que los problemas se envejecieron mal y ahora tenemos que corregirlos”.

De otra parte, el Mandatario dijo que es necesario que “vayamos preparando con pedagogía la sociedad. Porque en los próximos meses es muy probable, muy probable (…) que haya mucha más sequía o mucha menos precipitación para ser más exacto y eso obviamente va a impactar el mercado eléctrico del país”.

Recalcó que desde ya es importante hacer pedagogía a los ciudadanos, para que “ahorremos, apaguemos el bombillito que hay que apagar, no desperdiciemos el agua”.

Señaló que con tales precauciones se podrá evitar una situación que pueda traducirse “en una afectación al consumidor final”.

Gobierno comprometido

A su turno la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo sobre el caso Electricaribe que “este Gobierno está absolutamente comprometido con la Costa Caribe en encontrar una solución definitiva a este problema. No vamos a descansar hasta encontrar esa solución, no va a ser de un día para otro porque no podemos hacer magia”,

Señaló que mientras esa situación se soluciona y “conseguimos a un nuevo operador para la Costa Caribe estamos comprometidos con la Superintendencia de Servicios Públicos y con el agente interventor de Electricaribe en que haya una continuidad en la prestación del servicio y en eso hemos estado trabajando incansablemente”.