Jueza de EE.UU. niega libertad bajo fianza a exministro Andrés Felipe Arias por “serio riesgo de fuga”

–La jueza federal Andrea M. Simonton negó la libertad bajo fianza al exministro colombiano Andrés Felipe Arias argumentando “un serio riesgo de fuga” y por lo tanto deberá seguir encarcelado hasta cuando se defina su extradición a Colombia.

También el fiscal Robert J. Emery afirmó que Arias tenía antecedentes de fuga, pues “en Colombia le dieron libertad bajo fianza y se fugó” a Estados Unidos.

Andrés Felipe Arias fue solicitado en extradición por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, tras ser condenado a 17 años por actos irregulares en la adjudicación de créditos subsidiados del programa “Agro Ingreso Seguro”.

La magistrada del Distrito Sur de Florida, Andrea M. Simonton, negó la libertad bajo fianza asegurando que no halló motivo para otorgarle el beneficio, ya que no hay nada de especial en su caso, no hay motivos para considerar que su impugnación a la extradición pueda tener éxito y, además, podría aprovechar la oportunidad para fugarse.