Vía Bogotá-Villavicencio continúa bloqueada; más de $100 mil millones costará intervención en 21 puntos críticos

–Utilizar vías alternas, por el Sisga y el departamento de Boyacá es la única alternativa para los usuarios de la autopista Bogotá-Villavicencio que seguirá por tiempo indefinido cerrada debido los derrumbes que afectan a 21 puntos y cuya intervención exigirá una inversión de más de 100 mil millones de pesos, sergún lo informó el Ministerio del Transporte.

El Viceministro de Infraestructura, la Gobernadora del Meta y el Gerente de Coviandes se reunieron este lunes para revisar los planes de contingencia.

Son siete departamentos los que se encuentran afectados debido al cierre del corredor vial.

“Estamos atacando 26.500 mil metros cúbicos de lodo y tierra que cayeron en la vía”, manifestó el Viceministro Manuel Gutiérrez.

Añadió que para atender las obras de rehabilitación de los puntos críticos en la vía será necesario hacer uso de los recursos disponibles en la fiducia del proyecto por cerca de 160 mil millones de pesos.

“Estamos muy preocupados por lo que acaba de ocurrir, es un hecho derivado de la ola invernal y de la intervención del ser humano producto del cambio del uso del suelo. Un derrumbe como estos no ocurría hace más de 25 años. El aguacero que cayó este domingo generó avalanchas y bloqueó la vía. Unos $100.000 millones costaría la intervención de 21 puntos críticos para solucionar la vía Bogotá-Villavicencio”, dijo Gutiérrez, quien estuvo acompañado en una reunión con la gobernadora del Meta, Marcela Amaya García, y el gerente de la concesión, Alberto Mariño.

“La vía está cerrada y en esto quiero ser muy claro, la vía no se va a abrir hasta que no existan las condiciones de seguridad necesarias. Estamos adoptando todas las medidas necesarias, esperamos tener paso en la vía lo más pronto posible”, insistió el viceministro Gutiérrez. “Pasamos de tener dos puntos críticos, en los kilómetros 46 y 64+200 a tener 21 puntos críticos. Tenemos el reto de remover cerca de 26.500 metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la vía. La avalancha en Guayabetal dejó la pérdida de unas casas, algunas personas tuvieron que bajar de la montaña, se refugiaron en los túneles y están bien. Ante la ocurrencia de este hecho no podemos dejar bloqueado al Llano”.

Agregó que con el General William Salamanca, director de la Policía de Tránsito y Transporte (DITRA), reforzó vigilancia en dos corredores: la vía Sogamoso–Yopal, para carga pesada, y la vía Aguaclara–El Sisga para carga liviana.

La gobernadora Amaya le hizo un pedido especial al Gobierno nacional para solucionar los problemas en los diferentes puntos. “Hoy estamos solicitando un plan de contingencia para solucionar los inconvenientes. Además, hacemos un pedido para que las aerolíneas que puedan llegar más seguido a nuestro departamento y que los precios de los tiquetes sean más accesibles a la comunidad. Casanare, Arauca, Vichada, Meta, Guavire, Guainía, Vaupés son los departamentos que están sufriendo por este cierre de vía”.

De igual forma, el gerente del concesionario Coviandes, Alberto Mariño Samper, contó las obras en los diferentes puntos. “Tenemos 60 personas trabajando, retroexcavadoras, 25 volquetas, venimos atacando tres frente de trabajo. Uno desde el kilómetro 31, sobre la variante de Cáqueza hacia Villavicencio. Un segundo frente desde el sector de Pipiral y hasta el kilómetro 64, y un tercer punto que comienza en Guayabetal, Mesa Grande y va en dirección hacia el kilómetro 64+200, que es nuestro punto más crítico”.

Dos Vías alternas

Teniendo en cuenta las recurrentes lluvias y el mal tiempo en la Vía al Llano, que hacen que se presente cierre total indefinido, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía desplegó un dispositivo especial para garantizar la movilidad de los usuarios viales en 2 rutas alternas.

Ruta 1: Bogotá – Autopista Norte – Sisga – Machetá – Guateque – Santa María – San Luis de Gaceno – El Secreto – Aguaclara – Villanueva – Barranca de Upía – Paratebueno – Cumaral – Restrepo – Villavicencio. (Tiempo aproximado 8 horas: tener en cuenta que en este corredor vial hay varios frentes de obra que implican paso alternados).

Ruta 2: Bogotá – Tunja – Paipa – Duitama – Tibasosa – Sogamoso – Pajarito – Aguazul – Tauramena – Monterrey – Barranca de Upía – Paratebueno – Cumaral – Restrepo – Villavicencio (Tiempo aproximado: 11 horas)

Los 21 puntos críticos

1. Quebrada Estaqueca, Km 46+000 Puente vehicular sin barandas y colmatada totalmente al estructura por creciente de la quebrada.

2. Quebrada perdices Puente nuevo del sector 3 afectada la cimentación km 50+500.

3. Conexión Monterredondo vía nueva. Km 51+000 Volumen estimado material deslizamiento 500 m3.

4. Túnel 12, sector 3A, km 56+300 de la nueva calzada.

5. Sector mesa grande, km 57+000 Volumen estimado material deslizamiento 1.000 m3.

6. Km58+100 Volumen estimado material deslizamiento 5.000 m3

7. 60+600 Salida de galería túnel 16 Volumen estimado material deslizamiento 1.000 m3

8. Puente Chirajara antiguo, estribo Villavicencio km Km 62+590

9. Km 62+590 Volumen estimado material deslizamiento 500 m3

10. Sendero peatonal predices en Guayabetal

11. Km63+040 Volumen estimado material deslizamiento 1.000 m3

12. Puente quebrada seca entre túnel 13 y 14, obras correspondientes a la etapa 9 sector 4.

13. Km65+500 Volumen estimado material deslizamiento 1.000 m3

14. Km66+300 Volumen estimado material deslizamiento 1.500 m3

15. Km66+500 Volumen estimado material deslizamiento 3.500 m3

16. Km66+600 Volumen estimado material deslizamiento 2.000 m3

17. Km67+000 Volumen estimado material deslizamiento 1.800 m3

18. Km67+250 Volumen estimado material deslizamiento 3.000 m3

19. Km67+960 Volumen estimado material deslizamiento 900 m3

20. Km68+600 Volumen estimado material deslizamiento 1.000 m3

21. Km70+000 Volumen estimado material deslizamiento 1.300 m3