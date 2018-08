Comité Internacional de la Cruz Roja urge al gobierno colombiano mayores y más eficaces esfuerzos en búsqueda de desaparecidos

–“En la búsqueda de los desaparecidos hay que hacer más, más rápido y con mayor eficacia”, notificó este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, al gobierno colombiano, tras advertir que hay un subregistro de más de 150 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada en desarrollo del conflicto armado.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, los avances en la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), aunque positivos, no son suficientes. La demora en su puesta en marcha efectiva añade aún más dolor a las familias y no puede justificarse casi dos años después de la firma del Acuerdo de Paz.

“La sociedad en su conjunto, y especialmente el nuevo gobierno, debe hacer un esfuerzo por priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar que se hace todo lo posible para que los familiares tengan respuestas”, afirmó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia.

“La creación de la UBPD y la ratificación por parte de la Corte Constitucional de su carácter extrajudicial y humanitario son en sí mismas pasos positivos”, indicó Harnisch. “Sin embargo, esperábamos que los avances fueran mucho más rápidos. Más allá de los trámites administrativos, hace falta voluntad política. Lo que las familias necesitan son respuestas y, hasta ahora, no las tienen”, agregó.

Para el CICR es fundamental que la Unidad cuente con los recursos humanos y financieros que le permitan trabajar de manera efectiva, con presencia territorial y garantizando la participación de los familiares en el proceso de búsqueda.

Además, es indispensable garantizar la participación de las familias y de las asociaciones de familiares y otras organizaciones sociales en todos los procesos de búsqueda, no solo para que faciliten información sino también como parte de un proceso reparador.

El CICR considera que encontrar a quienes desaparecieron por causa del conflicto y la violencia es uno de los retos humanitarios más importante que enfrenta el país. Tomará varias generaciones y muchos recursos dar respuesta a las miles de familias que siguen buscando.

“Sin embargo, ser conscientes de la enorme dimensión de este reto no significa que no debamos ser exigentes con el proceso de búsqueda. Es por ello que nos preocupa que a estas alturas la UBPD no sea operacional”, añadió el jefe de la Delegación del CICR.

Para Chahrazed Anane, responsable de la temática de desaparecidos del CICR en Colombia, la desaparición no es algo del pasado, por esto “las autoridades deben implementar medidas más eficaces con el fin de prevenir nuevas desapariciones y para asegurar un trato y atención digna a las familias que deben afrontar un proceso de búsqueda”.

No debe olvidarse que en materia de desaparición, todas las partes en conflicto, incluso los ex combatientes desmovilizados, tienen obligaciones de acuerdo al derecho internacional humanitario: es responsabilidad de todos los perpetradores tomar medidas para prevenir la desaparición y dar respuestas a las familias que viven en la angustia de no saber lo que sucedió con sus seres queridos.

“En un país donde según cifras del SIRDEC se han reportado casi 150.000 personas desaparecidas, es urgente que la sociedad en su conjunto reflexione sobre la manera más efectiva de apoyar a las miles de familias que sufren la incertidumbre de no saber dónde están ni qué pasó a sus seres queridos”, afirmó Anane.

*Cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica. El Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha documentado más de 137.000 desapariciones de todo tipo desde 1938. Estas cifras sin embargo adolecen de un claro subregistro dado que no implica que todos los casos son reportados.