Ganadores de las doce ediciones del ‘Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía’, exponen sus obras

El Centro Colombo Americano de Bogotá y el Ministerio de Cultura se unen para presentar la exposición ‘Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía 2005-2016: una mirada desde el presente’. La exposición presenta las obras ganadoras del Premio entre 2005 y 2016, acompañadas por piezas fotográficas recientes de los artistas. El Premio es el mayor reconocimiento de fotografía en el país, creado con el objetivo de subrayar el compromiso entre Colombia y Suiza para construir paz, fomentar la diversidad cultural y promover los derechos humanos.

En la exposición, que estará abierta al público hasta el 29 de septiembre, participan William Fernando Martínez Beltrán, Adriana María Duque Cardona, Henry Agudelo Cano, Camila Marcela Rodríguez Triana, Juanita Escobar Villarraga, José Luis Rodríguez Maldonado, Nicolás Van Hemelryck, Álvaro Andrés Cardona Gómez, Jorge Yamid Tobar Panchoaga, Juan David Velásquez Calvo, Luis Guillermo Morales Betancourt y Francisco José Mojica Velandia.

Cada autor retrata al país desde su perspectiva, a través de temas como la violencia, la minería ilegal, la construcción de paz, el patrimonio inmaterial y las costumbres de las comunidades más apartadas.

Patrick Egloff, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Suiza en Colombia, afirmó que “durante sus 12 años de existencia el Premio se constituyó como el galardón más importante en el campo de la fotografía en Colombia. Fue testigo desde el arte de las diferentes aristas del conflicto, y su espíritu siempre fue recuperar la memoria histórica a partir de la fotografía artística, enmarcada en el respeto a los derechos humanos”.

La jornada comienza a las 4:00 p.m. en la Sala Tairona del Centro Colombo Americano, con un conversatorio moderado por Fernando Cruz, que contará con la participación de los fotógrafos María Esther Galvis, Jesús Abad Colorado López, Guillermo Santos, William Fernando Martínez Beltrán, Francisco Mojica, y Julien Petit Francois Vincent, curador de la Biblioteca Luis Ángel Arango. El lanzamiento se realizará a las 6:00 p.m., en la Sala de Exposiciones.

La muestra estará abierta al público hasta el 29 de septiembre en el Centro Colombo Americano de Bogotá, sede Centro (Calle 19 No. 2A-49) de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y sábados, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. La exposición y el conversatorio serán de entrada libre.