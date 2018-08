Falleció la mamá de Walter Silva, leyenda de la música llanera

Doña Carmen Luisa Gutiérrez, madre del conocido cantautor llanero Walter Silva falleció este 30 de agosto. Ella, profesora de toda la vida, ofreció 43 de sus años a la enseñanza, y fue la inspiradora de la reconocida canción ‘El chino de los mandados’.

“Falleció la profesora Carmen Luisa Gutiérrez, mujer integra y trabajadora, madre de mi buen amigo @waltersilva (…)” informó a través de su cuenta de twitter otra d las glorias del la música llanera, Orlando ‘El cholo’ Valderrama.

“Una de las maestras más antiguas del departamento y a pesar de estar retirada de la docencia se le distinguió en vida su incalculable trabajo educativo y social”, dice un comunicado del departamento de Casanare.

“La madre de Yesid, Luis Ramón, Carmen Victoria y Walter Silva se destacó por dedicar toda su vida a la docencia, siendo formadora de varias generaciones de llaneros”, agrega el documento.

Gracias madrecita buena,

nunca me acosté sin cena,

tu decías que en tripa llena

vive el corazón contento,

perdóname por contarlo

pero no puedo cantar algo

si es que no lo siento

“Para él y su apreciada familia mis más sinceras condolencias. Gracias profe por todas las enseñanzas que dejó sembradas en la niñez y juventud del llano”, expresa ‘El Cholo Valderrama’.