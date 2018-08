Militares reconocen que víctimas de Falsos Positivos no eran combatientes ni delincuentes

Este jueves once militares que son procesados por asesinatos de 13 jóvenes en Casanare, y que fueron presentados como ‘bajas en combate’, se comprometieron a decir toda la verdad ante la JEP y a firmar un acta para reparar a las victimas.

15 familiares de las víctimas hicieron parte de la audiencia y manifestaron su dolor y necesidad de conocer a quienes ordenaron que sus seres queridos fueran asesinados.

Al respecto señalaron: “Que realmente podamos saber la verdad, que había detrás de esto y quien era la persona que daba estas órdenes porque detrás de esto debe haber algo más grande. Pedimos justicia porque nada podrá reparar el sufrimiento que nos han causado”.

Los militares pidieron perdón a las víctimas por lo que calificaron como “un error humano”.

El mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, militar de más alto rango, explesó que: “Me comprometo a ofrecer verdad plena y temprana (…) Pido perdón a las víctimas directas e indirectas del Gaula Militar Casanare entre el 5 de julio del 2006 y el 31 de octubre del 2007, fecha en que me desempeñe como comandante, y no cualquier perdón, un perdón sentido que me nace del corazón, porque me encuentro arrepentido, razón por la cual me comprometo hoy ante ustedes, dando la cara y asumiendo mis errores”.

Y agregó: “A ustedes víctimas indirectas, como medida reparadora les ofrezco reconocer hoy ante ustedes que sus familiares no eran combatientes ni delincuentes, que me dedicare a restablecer su buen nombre y honra”.

Los militares firmaron el acta de compromiso y recibieron el beneficio de libertad transitoria. Sin embargo, tres de ellos siguen presos debido a que tienen otros procesos pendientes en la justicia ordinaria.

También se indicó que la verdad a la que deberán contribuir será distinta a la verdad procesal que ya está consignada en los expedientes de sus procesos judiciales, o podrían perder los beneficios e incluso de expulsados de la JEP.