Se entregó a la Fiscalía en Cali la “guía turística” de los “narcobuses”; pidió perdón por víctimas de accidente en Ecuador

–Aunque no tenía orden de captura, se presentó este jueves ante la Fiscalía en Cali, Claudia Jimena Orozco, quien confesó que trabajaba como “guía turística” de los buses que hacían viajes a Ecuador, Perú y Chile transportando droga, hecho que dijo haber descubierto solo en el tercer recorrido cuando tomo confianza con la mujer que organizaba las excursiones.

La mujer pidió perdón a las familias que perdieron seres queridos en el bus de la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, Cotrans, con sede en Cúcuta, que se accidentó en inmediaciones de Quito, Ecuador, el pasado 14 de agosto, con saldo de 23 personas muertas, de ellas 14 colombianas.

Claudia Jimena Orozco compareció voluntariamente ante la fiscalía en la capital el Valle acompañada por su abogado Elmer Montaña y en un improvisado diálogo con los periodistas admitió que se equivocó y tomo malas decisiones porque no tenía empleo y si grandes necesidades.

Contó que venía productos de belleza y una amiga la invitó a un paseo inicial. Simplemente me dijo que si quería pasear y le dije que sí, expresó.

A su regreso le preguntó si le había gustado y 2 meses después le propuso que se fuera como “guía turistica” y aceptó.

Entre sollozos, Claudia Jimena exprsó: “Yo tenía necesidades; estaba sin trabajo y le dije que sí”.

Se le preguntó si sabía que en los buses transportaban drogas ilegales y respondió que se dio cuenta en el último viaje.

“Me equivoqué y estoy aquí para ponerme a disposición de la justicia porque quiero aclarar todo”, señaló.

“Soy persona del común, madre soltera con un hijo de 19 años a quien le doy una carrera. Vivimos en un barrio humilde, no tenemos lujos; no tenemos nada. Por eso me equivoqué, tomé malas decisiones”, insistió.

“Solo quería que mi hijo tuviera por lo menos lo básico”, complementó.

Su abogado Elmer Montaña señaló que la misma Policía le confirmó que su cliente no había orden de captura contra su defendida y que se esperaba emitirla cuando se hiciera efectiva una petición de extradición por parte de la justicia ecuatoriana.

Sin embargo, advirtió que la mujer decidió presentarse voluntariamente para aclarar su situación.

“Ella no hace parte de la organización. Es una señora humilde, madre cabeza de familia, desempleada. Fue enganchada para fungir simplemente como guía turística, no se iba a beneficiar de la droga”, precisó el abogado.