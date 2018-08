Capturado por asesinato de funcionario de gobernación de Cundinamara resultó ser jefe de sicarios del clan del golfo

–Como Amaury García Berrocal, alias “el niche”, fue identificado el sujeto que fue capturado como supuesto autor del asesinato de un funcionario en el interior de la gobernación de Cundinamarca. Lo sorprendente es que el sujeto resultó ser el jefe de sicarios de la banda criminal “clan del golfo”.

Alias “el niche” cayó en poder de la Policía poco después de supuestamente haber disparado a quemarropa por la espalda contra Luis Carlos Castillo Amaya, funcionario de la Secretaría de Hacienda del departamento, de 63 años de edad, oriundo del municipio de Facatativá.

En principio se afirma que el crimen se habría producido por una equivocación, pues los investigadores de la Fiscalía no encontraban una relación entre la víctima, quien se desempeñaba como técnico operativo de la Dirección de Rentas desde febrero de 2011 y el “clan del golfo”.

El hecho es que el presunto autor material del asesinato, oriundo del departamento de Córdoba, tiene un largo prontuario delictivo y en su calidad de jefe de sicarios de la banda criminal fue condenado en 2012, aunque a una pena de solo 4 años de cárcel, que cumplió y ahora gozaba de total libertad.

Según la Fiscalía, alias “el niche” delinquía en la zona de Urabá y no se explica por qué se desplazó a Bogotá para introducirse en la gobernación de Cundinamarca y ejecutar a una persona que, de acuerdo con testimonios de sus compañeros de trabajo, era muy apreciada, que no tenía problemas con nadie y cuyo cargo en la administración departamental no tenía ninguna connotación especial.

Por lo pronto, la investigación se centra en establecer cómo el sujeto pudo burlar las medidas de seguridad y en particular el detector de metales, y lograr introducir el arma para cometer el crimen.

Para ello se verifican todas las cámaras de seguridad.

Se indicó que el presunto asesino había estado el miércoles en las instalaciones de la gobernación al parecer estudiando la estrategia que seguiría al día siguiente para ejecutar su plan criminal.

De hecho, la gobernación de Cundinamarca se ubica en medio de edificaciones altamente custodiadas como son el bunker de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la dirección de la Policía Nacional.

Sobre la forma como ocurrió el crimen, la Gobernación de Cundinamarca informó así en un comunicado:

Fuimos informados a la 1:00 de la tarde de hoy, por parte del servicio de seguridad privada de la Gobernación de Cundinamarca, de un lamentable suceso en las zonas comunes de la entidad. Una persona habría disparado contra Luis Carlos Castillo Amaya, funcionario de la Secretaría de Hacienda del departamento, de 63 años de edad y quien se desempeñaba como técnico operativo de la Dirección de Rentas desde febrero de 2011.

De forma inmediata activamos nuestro protocolo del Comité Operativo de Emergencias, con el fin de que se adelanten las acciones y procedimientos que en este tipo de casos corresponden.

En este momento, las autoridades competentes ya han sido informadas y se encuentran en la entidad adelantando las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.

Una vez ocurrido el atroz suceso se dispuso al procedimiento de evacuación de los funcionarios de la torre central, al tiempo que se restringió el acceso de la ciudadanía y público en general a las instalaciones de la Gobernación, con el fin de permitir a las autoridades adelantar las operaciones de su competencia.

Una vez las autoridades de Policía obtengan elementos que apunten al esclarecimiento de los hechos se suministrará, por parte de estos mismos, la divulgación de la información a que hubiere lugar.

Por su parte, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca ha confirmado –con la empresa de vigilancia que presta el servicio de seguridad en la sede de la Gobernación– los protocolos establecidos para el ingreso de los funcionarios y visitantes, verificando que el cumplimiento el día de hoy del sistema de registro biométrico se realizó de forma estricta y sin anomalías.

El señor Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, preside a esta hora un Consejo Extraordinario de Seguridad con todas las autoridades del departamento para iniciar las investigaciones que lleven al esclarecimiento de los hechos.

A los familiares y allegados de nuestro compañero y amigo Luis Carlos Castillo Amaya, les expresamos nuestros sentimientos de condolencia y solidaridad en este momento de dolor y confusión.

Desde la Gobernación de Cundinamarca rechazamos todo hecho de violencia e intolerancia contra nuestros funcionarios o cualquier ciudadano cundinamarqués o colombiano. Por ello, no daremos tregua para esclarecer los hechos y mantener la seguridad y la sana convivencia, tanto en nuestra entidad (como ha sido siempre) como en el departamento.