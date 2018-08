Presidente Duque reitera condiciones para continuar diálogos de paz con el Eln

–“No podemos permitir como sociedad que el delito, y un delito tan grave como el secuestro, se convierta en un mecanismo de presión, de chantaje”, advirtió el presidente Iván Duque Márquez al reiterar las condiciones para continuar las conversaciones de paz con el Eln.

El mandatario advirtió que “un gobierno no puede estar en la negociación de secuestros” y notificó que “el gobierno lo que debe exigir es el cumplimiento de la ley”.

Los pronunciamientos los hizo el presidente colombiano tras su encuentro en la Casa de Nariño con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, quien ofreció su país como sede para eventualmente continuar las negociaciones con el grupo guerrillero.

Al efecto, Duque Márquez precisó:

“Si se construye sobre la base de suspensión de actividades criminales, voluntad de paz, recibimos con muchísimo agrado el ofrecimiento que ha hecho nuestro buen amigo, el Presidente Pedro Sánchez”.

El presidente Duque dijo que si el Eln tiene voluntad de paz, “entonces que la primera parte de la voluntad de paz se exprese con la liberación de los secuestrados”.

“El Ministerio de la Defensa ha propiciado todos los protocolos necesarios para que se pueda adelantar esa liberación, pero nosotros no estamos en una liberación de secuestrados”, enfatizó el Presidente Duque.

Y señaló que su administración ha sido muy clara con respecto al delito del secuestro.

Puso de presente que hace pocos días presentó al Congreso un paquete de reformas para que “hacia adelante en nuestro país quede absolutamente claro que ni el secuestro ni el narcotráfico son mecanismos para financiar, promover y ocultar la rebelión ni mucho menos ser conexos al delito político”.

Recalcó que de lo que se trata es de “respetar la vida, honra y bienes de los ciudadanos a la luz del Artículo Segundo de nuestra Constitución”.

Y añadió que “aquí se trata de hacer valer los derechos de las personas”.

“Lo he dicho y lo reitero: Si el ELN tiene voluntad de dialogar, yo también la tengo, pero sobre la premisa de la suspensión o la terminación de todas las actividades criminales, como elemento de confianza”, declaró el Mandatario.

“No podemos permitir como sociedad que el delito, y un delito tan grave como el secuestro, se convierta en un mecanismo de presión, de chantaje o de doblegación de la institucionalidad”, manifestó el Presidente Duque.

El Jefe del Estado también expresó su agradecimiento por el ofrecimiento de España para acoger eventuales negociaciones con el ELN, siempre y cuando este grupo libere prontamente a los secuestrados.

“Que los secuestrados puedan ser liberados a la brevedad. Yo espero que por ahí empiecen las cosas. Si se construye sobre la base de suspensión de actividades criminales, voluntad de paz, recibimos con muchísimo agrado el ofrecimiento que ha hecho nuestro buen amigo, el Presidente Pedro Sánchez”, concluyó el Presidente Duque.

HABLA PRESIDENTE PEDRO SANCHEZ

“Después de haber escuchado al Presidente Duque, a mí no me cabe duda de que el Presidente Duque quiere la paz para Colombia y que va a trabajar porque esa paz sea para siempre, sea duradera”, afirmó el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al término de su visita oficial a la Casa de Nariño.

Durante la declaración conjunta de los Jefes de Estado, el Mandatario español recordó que el Presidente Duque ganó las elecciones con un proyecto político que tenía dentro de su discurso y su proyecto una serie de modificaciones de los Acuerdos de Paz que “fueron respaldadas por una mayoría amplia de la sociedad colombiana”.

“A mí me parece que lo más importante es que el Presidente Duque no reniega de la paz, no reniega de los Acuerdos; al contrario, por las conversaciones que hemos tenido y también con el Gabinete, lo que he visto es un Gobierno comprometido con la paz”, puntualizó el Presidente Sánchez.

En relación con este asunto, el gobernante español subrayó que “desde luego España lo que va a hacer es ponerse a disposición del Gobierno de Colombia”.

“Cualquier asunto que Colombia necesite de España para consolidar la paz en Colombia, ya les adelanto que diremos que sí, que estaremos con nuestros hermanos de Colombia para que esto sea una realidad más pronto que tarde”, precisó.

Gratitud por respaldo de España a la paz basada en la legalidad

A su turno, el Presidente Duque agradeció el respaldo ofrecido por el Presidente del Gobierno español a las iniciativas de la consolidación en Colombia de una paz basada en la legalidad.

“Como usted sabe –dijo–, nuestro mayor anhelo en Colombia es tener una paz sostenible y duradera que se cimente en la legalidad, en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, y en eso agradezco su deseo de contribuirle a Colombia y tendremos muy en cuenta ese ofrecimiento para saber tocar la puerta oportunamente”.

Igualmente, el Mandatario colombiano recordó que él nunca hizo campaña sobre la destrucción de los Acuerdos de Paz. “Lo que dijimos era que había que corregir aquellas cosas que han salido mal y que merecen, por el bien de Colombia, encontrar soluciones”, sostuvo.

En este sentido, puso de presente que su Gobierno ya presentó al Congreso una iniciativa, “para que hacia adelante el narcotráfico y el secuestro no sean considerados delitos conexos al delito político, ni mucho menos delitos para financiar, promover u ocultar la rebelión”.

Así mismo, reiteró que su administración hablado de la necesidad de honrar los compromisos de erradicación voluntaria, pero al mismo tiempo de mantener una connotación de obligatoriedad, que también permita llegar con todos los brazos del Estado para abrir espacios y caminos de desarrollo alternativo.

Afirmó que esta estrategia ya se comenzó a implementar durante los primeros 20 días de su Gobierno, gracias al acercamiento que se ha tenido con las comunidades.

Un acuerdo nacional sobre el tema de la paz

Otros dos puntos que trató el Presidente Duque en su declaración se relacionan con el ocultamiento de armas y dineros y la representación política.

Sobre el primer tema, declaró: “También hemos sido claros en que armas y dineros escondidos que, por un lado, las armas debieron ser destruidas y, por otro lado, los dineros entregados para reparar a las víctimas, “implican que quien haya hecho esos ocultamientos tenga una responsabilidad significativa y valorada”.

Además, sostuvo que un tema de interés para el Gobierno es la representación política “cuando hay condenas por crímenes de lesa humanidad, pero manteniendo la representación del partido”.

“Son puntos que han estado en la discusión y lo que yo más deseo es que esto pueda ser llevado a un gran acuerdo nacional”, agregó.

“El país tiene que enfrentar esto por el bien del país, no por una agenda política, sino por el bien del país, que en un marco de legalidad les demos a todos los colombianos la plena certeza que no se van a seguir sintiendo atormentados por el delito y el crimen”, puntualizó el Presidente Duque.