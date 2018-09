Abren por 4 meses sendero Quebrada La Vieja pero con condiciones

El sendero de Quebrada La Vieja se abrirá el próximo lunes 3 de septiembre. Se trata de un periodo de prueba que durará cuatro meses, en los que se reanudarán las prácticas de senderismo y turismo ecológico.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca permitió esta reapertura bajo condiciones que garanticen la seguridad de los visitantes y el cuidado del sendero. Así lo aseguro el director de la entidad, Néstor Franco, a El Espectador.

Según este diario, el horario de ingreso será de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y 9:00 a.m. Los fines de semana se extenderá de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

Condiciones para su reapertura:

– El Acueducto de Bogotá debe garantizar el personal para las actividades de recreación.

– Adelantar el programa ‘No dejar rastro’ para el manejo de residuos sólidos dentro de la reserva, instalar baterías de baño y señalizar el sendero.

– Se espera que los buenos resultados con estas medidas permitan su apertura total el próximo año.