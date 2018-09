Con el ánimo de brindar mejores alternativas, a partir del 3 de septiembre la ruta alimentadora 11-2 extiende su horario de lunes a viernes hasta las 10:30 p.m. con esto queremos beneficiar a las personas del sector de San Andrés.

¿Cuáles son los paraderos de la ruta alimentadora 11-2?

Calle 144 – Carrera 127D Carrera 128 – Calle 144 Calle 145 – Carrera 128 Carrera 136A – Calle 144 Calle 143A – Carrera 128 Calle 143A – Carrera 127C

El horario de la ruta alimentadora sería así…

De lunes a viernes en la mañana de 4:30 a.m. a 8:30 a.m. y en la tarde de 5:00 p.m. a 10:30 p.m. Sábados de 6:00 a.m. a 8:30 a.m.

Si tiene dudas respecto a la extensión de horario del horario de la ruta alimentadora, no olvide que puede comunicarse a la línea 195 o al teléfono 482 3304, donde podremos responder todas sus inquietudes.