Docentes de transición y primaria cuentan con herramientas para optimizar enseñanza del inglés

Loterias

Loterías del 2 de septiembre en Colombia:

DORADO

Noche 4361

CULONA:

7206

SUPER ASTRO LUNA:

2946 – Signo Aries

PIJAO:

8377

PAISITA:

Día 2954 – Noche 8120

CHONTICO:

Día 0611 – Noche 9873

CAFETERITO:

Noche 0804

SINUANO:

Día 6452 – Noche 4153

CASH THREE:

Día 671 – Noche 418

PLAY FOUR:

Día 2149 – Noche 9112

SAMAN:

3823

CARIBEÑA:

Día 0326 – Noche 2349

WIN FOUR:

3317

EVENING:

5546

MOTILÓN:

Tarde 0667 – Noche 2309

LA FANTÁSTICA:

Noche 3984

ANTIOQUEÑITA

Día 3391 – Tarde 8509

RESULTADOS DEL SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

Baloto 03 08 10 15 39 09

Revancha 05 16 25 39 41 09

Boyacá 7147 – Serie 261

Cauca 1983 – Serie 004