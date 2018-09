Duque nombra a Guillermo Fernández embajador en la ONU, confirma a Ordoñez en la OEA y deja en firme reconocimiento al Estado Palestino

–El presidente Iván Duque Márquez anunció este lunes la designación del excanciller Guillermo Fernández de Soto como nuevo embajador de Colombia en la ONU y al mismo tiempo ratificó el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordoñez, como embajador ante la OEA.

De otro lado, el primer mandatario dejo en firme la decisión de su antecesor Juan Manuel Santos de reconocer al Estado Palestino, pues aseguró que simplemente no se puede reversar, debido a que se trató de una decisión amparada en facultades constitucionales.

En declaraciones a Caracol Radio, el presidente Duque se pronunció frente a las críticas de su partido por algunos nombramientos y manifestó que las recibe con “tranquilidad”, tras advertir que ha buscado personas en su gabinete que puedan abordar los temas del país y compromiso ético.

En este sentido, citó como ejemplo la designación del exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador ante la ONU, y precisó que a pesar de “las coincidencias o diferencias, lo cierto es que tiene una hoja de vida destacable”.

En lo que respecta al reconocimiento de Palestino, “como Estado libre, independiente y soberano”, hecho que se produjo 3 días antes de comenzar el nuevo gobierno, en principio este anunció que revisaría la decisión de Santos, el presidente Duque señaló:

“Se hizo un daño al no tener una discusión más institucional. El presidente Santos me dijo que había tomado esa decisión, pero es algo irreversible; hubiéramos ganado más con otros análisis pero debemos ser parte de la solución más no del problema”, puntualizó Duque en diálogo con Caracol Radio.

Además advirtió que los presidentes toman decisiones hasta el último día de su mandato, esto es, el 7 de agosto. “El Presidente de la República está facultado para manejar las relaciones exteriores del país”, precisó.

Como se recuerda, el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse la carta en la cual el gobierno de Santos, su canciller Angela María Holguin, le notificó a la misión diplomatica palestina el reconocimiento, señaló que se revisaría la medida.

“El gobierno acaba de conocer la nota firmada de la exministra María Ángela Holguín en su condición de Canciller, fechada del 3 de agosto sobre el reconocimiento de Palestina como Estado libre soberano. En tal virtud y sobre eventuales omisiones que se podrían desprender de la forma como se dio la decisión del gobierno saliente, se examinarán cuidadosamente sus implicaciones”, precisó entonces Holmes Trujillo en un comunicado.

El presidente Iván Duque también comunico la designacion de Pablo Elías González como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El mandatario destacó el perfil de González, quien, entre otros cargos, se ha desempeñado como director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Al respecto dijo que su hoja de vida “eleva muchísimo a la UNP”.

Además subrayó que González conoce el tema de seguridad y que “puede ayudar a construir esta política integral donde tengamos protección integral a grupos de personas que puedan ser sujeto de amenazas y garantizar las personas idóneas en el territorio”.