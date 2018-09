Reactivación económica busca mejorar las condiciones de equidad en el país: Duque

El Presidente Iván Duque afirmó hoy que el programa de reactivación económica del Gobierno busca expandir la clase media, crear las condiciones para generar inversión y mejorar las condiciones de equidad en el país.

“Nosotros tenemos una economía que si bien, si se compara con América Latina, está creciendo por encima de muchos países, pero es un crecimiento lejos del que deberíamos tener para de manera vigorosa expandir la clase media, mejorar las condiciones de equidad, generar la inversión que se requiere”, dijo al señalar que por eso para él la reactivación económica es “una obsesión”.

Formalización laboral

En declaraciones a Caracol Radio, el Jefe de Estado consideró que un primer paso de la reactivación económica se refiere a la formalización laboral.

“Es que cuando una persona está en la informalidad laboral no puede soñar con una casa, no puede soñar con un carro, no puede soñar con unas vacaciones, no puede soñar con la educación de sus hijos, porque no tiene unos ingresos predecibles”, dijo.

Y agregó: “¿Entonces quién formaliza en una economía? Pues los micro, los pequeños, los medianos empresarios” y “obviamente los grandes también”.

En este sentido, el Mandatario explicó que para que ellos puedan formalizar, “necesitamos que las empresas salgan muchas veces de esa asfixia regulatoria y tributaria”.

El Jefe de Estado recordó que él, como Presidente de la República, es quien tiene la última palabra sobre el programa de reactivación económica que el Gobierno presentará al Congreso de la República.

“Yo he dicho públicamente que la última palabra sobre el programa de reactivación económica la tiene el Presidente antes de ser presentada”, sostuvo.

Desfinanciación de programas sociales

Así mismo, el Mandatario se refirió a los programas sociales que su administración encontró desfinanciados.

“Nosotros nos hemos encontrado con muchos programas sociales desfinanciados, o con financiamiento insuficiente. ¿Cómo cuáles? La continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), necesitábamos garantizar los recursos; los kioscos Vive Digital; los programas de vivienda de interés social y prioritario; los acueductos rurales; los programas que teníamos sencillamente para mantener la continuidad del régimen subsidiado”.

Al respecto el Presidente Duque sostuvo que sobre este tema se tiene que dar una discusión sincera y definir con el Congreso cuánto cuesta la red de seguridad social del país y entrar a asignar los recursos.

“Entonces lo que tenemos que resolver en este momento es garantizarles el financiamiento permanente a esos programas sociales. A mí me parece que esa discusión tiene que ser sincera, porque el Congreso de la República tiene que entrar discutir el presupuesto del 2019”, dijo.

Agregó que “en el presupuesto que recibimos, el servicio de la deuda subía de 18 billones a 36, y la inversión pública se reducía en 6 billones de pesos”.

“Entonces hay que sentarse con el Congreso y decir: Bueno, señores, pongámonos serios acá y definamos cuánto nos va costar la red de seguridad social en el país, cuánto vale, y vamos a asignarla”, puntualizó el Presidente Duque.