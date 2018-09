Este miércoles gran feria universitaria en Chía

Este miércoles 5 de septiembre, en la Concha Acústica del Municipio, ocurrirá un evento de asistencia obligatoria para todo aquel que quiera ingresar a la educación superior.

En efecto, representantes de más de medio centenar de universidades se reunirán en ese sitio con el único fin de ‘reclutar’ la mayor cantidad de aspirantes a ingresar al mundo universitario, técnico o tecnológico.

Se trata de la gran feria universitaria que cada año organiza la Secretaría de Educación del Municipio, liderada por el licenciado Luis Carlos Segura, con el único fin de hacer que abunde la información respecto de todas las posibilidades, apoyos, créditos, convenios, alianzas y beneficios que tienen los estudiantes de Chía para dar ese paso académico.

El evento, que ocurre como complemento de la jornada de orientación académica para alumnos de 11 grado la semana anterior en el auditorio Zea mays, contará, por ejemplo, con universidades como La Sabana, que les otorgan a estudiantes de colegios públicos de la Ciudad de la Luna descuentos hasta del 50 por ciento en el valor del semestre.

Así mismo, otras instituciones traen descuentos del 30, 20 y 10 por ciento. Como novedad para esta feria se cuenta la presencia por primera vez de la U. javeriana, que también viene a mostrar los beneficios de sus programas.

Adicional a la oferta académica de 10 u 11 semestres, también habrá exposición de educación para el trabajo y desarrollo humano y un amplio ramillete de instituciones que ofrecen servicios de enseñanza de idioma extranjero.

“Esta es una gran oportunidad para estudiar. No me canso de repetirlo, quien no estudie es porque no quiere”, aseguró el secretario Segura.