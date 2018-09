Las legendarias presentaciones de Pearl Jam llevan a Ondirectv

Géneros como el Grunge, Rock alternativo y el Hard rock se toman las pantallas de Directv en un documental protagonizado por la reconocida banda estadounidense “Pearl Jam”.

Esta agrupación musical, conformada en los años 90’s, es considerada una de la más importantes de esta década, tanto por sus éxitos musicales, como por sus 60 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Además, se han caracterizado por su rechazo a adherirse a las prácticas comunes de la industria musical.

Éxitos como Alive, Corduroy, Better Man y Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, son algunas de las muchas canciones que han logrado darle reconocimiento a los más de 25 años de carrera musical a esta agrupación. Sin embargo, uno de sus singles más destacado y a la vez controversial es “Jeremy”, video musical que fue censurado por su alto impacto visual, ya que la canción fue inspirada en la historia del suicidio de un joven americano frente a todos sus compañeros de clase en 1991.

Este documental muestra las presentaciones que la banda tuvo en Wrigley Field, durante la histórica temporada de los Chicago Cubs en 2016; y serán transmitidas en exclusiva por OnDIRECTV

INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN:

Pearl Jam: Let’s Play Two

Viernes 7 de septiembre a las 09:00 p.m. Colombia por OnDIRECTV canal 201 y 1201 HD