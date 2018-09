Mónica Lewinsky abandona entrevista al ser preguntada por Bill Clinton

La conferenciante y exbecaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, abandonó una entrevista en Jerusalén tras ser preguntada por el expresidente estadounidense Bill Clinton, porque, según explicó, “no era lo acordado”.

Tras ofrecer una ponencia sobre los peligros de internet en una conferencia organizada ayer por el canal de noticias Hadashot, Lewinsky se sentó para ser entrevistada por la popular periodista Yonit Levi, y en la primera pregunta -“¿aún espera que Clinton se disculpe?”- se excusó y abandonó el estrado, según recogió la prensa local.

“Lo siento mucho, no voy a poder hacer esto”, dijo Lewinsky antes de posar el micrófono, según se vio en directo en Hadashot.

La relación de la exbecaria, cuando tenía 22 años, con el entonces presidente de Estados Unidos, fue un elemento importante en las acusaciones de perjurio y obstrucción a la justicia al exmandatario, de las que fue exonerado.

Después de abandonar la entrevista, Lewinsky se refirió al incidente en Twitter explicando que Levi le había propuesto la pregunta sobre Clinton en la reunión que mantuvieron el día anterior y que ella le había respondido claramente qué temas estaba dispuesta a tratar y qué temas no.

“Cuando me hizo la pregunta en el escenario, en flagrante desprecio por nuestro acuerdo, entendí que me habían engañado. Me fui porque es más importante que nunca que las mujeres se defiendan y no permitan que otros controlen sus narrativas”, escribió Lewinsky.Con información de EFE.