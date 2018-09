Oficial: José Pékerman dejó de ser el técnico de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol anunció que, luego de una reunión con José Néstor Pékerman, el técnico comunicó su deseo de no continuar al frente de la Selección Colombia de Mayores.

Según con Ramón Jesurum, la decisión sobre la renuncia de Pékerman se debio a un tema netamente personal y no económico.

“Quiero darle nuestra gratitud. En la federación colombiana quedan las puertas abiertas y nos deja un camino claro y contundente de aprecio”, comentó Ramón Jesurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

A lo anterior, agregó: “Lo que hemos ganado estos últimos años se convierte en un reto para intentar superarlo”.

Por su parte, José Pékerman le agredeció a todos los colombianos por el gran apoyo que recibio durante el tiempo que fue entrenador de la Selección Colombia .

“Quiero agradecerles a todos. Como lo he dicho en todos los partidos con esa camiseta tan hermosa, en cada gol que hacíamos yo decía que quería abrazar a cada uno de los colombianos”, comentó Pékerman en la rueda de prensa.

También resató las habilidades del jugador colombiano y le deseó los mejores éxitos al equipo para los próximos retos.

“La disposición del futbolista colombiano de representar la camiseta es muy alta. De tener las habilidades para poder lucirla y mostrar lo que pueden lograr. Les deseo la mejor de las suertes y siempre estaré pendiente de lo que es Colombia, en el fútbol y como país. Está unida por siempre para nosotros. Ojalá los éxitos continúen y todos los que plantean exigencias no se peleen, el fútbol es de mucha pasión y espero que tengan claridad de pensamientos. Hemos dejado todo, pero esto continua y siempre esperando lo mejor de la Selección para el futuro”,indicó Pékerman.

En la ronda de preguntas, llamó la atención por todo lo que se especuló de su salida y los supuestos desacuerdos con la Federación Colombiana de Fútbol.

“No hubo desacuerdos. No hubo ningún tipo de condicionamientos. Le han hecho mucho daño a la Selección. Ojalá todos se unan. Apoyen a la Selección desde el lugar que esté. La cantidad de mentiras y barbaridades que se dijeron de mí… pocos países hacen eso. Es una decepción muy grande”, señaló Pékerman.

A lo anterior, agregó: “Yo no me ofrezco a ningún lado. Espero que se acabe mi contrato, no empiezo a hablar con otras selecciones. Mi asistente no atiende a nadie, porque le corto la mano. Vivo en Colombia permanentemente. No salí de Bogotá. Solo estuve por fuera del país cuatro días. Cómo pensar en qué voy a hacer si yo no duermo desde que se acabó el Mundial. En este proceso perdí a mi madre, no pude estar. Casi no puedo continuar y siempre el compromiso está primero”.

Por el momento, la Selección Colombia, al mando de Arturo Reyes, sigue su preparación en Miami de cara a los amistosos ante Venezuela (7 de septiembre) y Argentina (11 de septiembre).