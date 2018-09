Emergencia en avión de Emiratos que aterrizó en Nueva York: Pasajeros sorpresivamente enfermaron en vuelo

–Una confusa situación se presentó este miércoles a bordo de uin avión que aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York procedente de Emiratos Arabes. Medios locales reportaron que al menos 100 de los 500 pasajeros a bordo se habrían enfermado y que por ello, las autoridades sanitarias habían puesto en cuarentena a los ocupantes de la aeronave.

Sin embargo, la aerolínea desmintió tácitamente estas versiones en una corta declaración en su cuenta en Twitter, en la cual afirmó que solo 10 pasajeros habían enfermado, sin dar más detalles.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.

— Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018